Scrutatori per i referendum 2026, il Comune di Manfredonia: “Nessuna pubblicazione online senza una norma che la consenta”

Sulla richiesta di pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei cittadini nominati scrutatori per le consultazioni referendarie del 2026, il Comune di Manfredonia chiarisce la propria posizione: i nominativi non possono essere diffusi online in assenza di una specifica norma che lo consenta espressamente.

Negli ultimi giorni, infatti, sono pervenute numerose richieste da parte di cittadini e interessati affinché l’Amministrazione rendesse pubblico sul portale comunale l’elenco delle persone designate dalla Commissione Elettorale Comunale. Una sollecitazione che, nelle intenzioni di chi l’ha avanzata, risponde a un’esigenza di trasparenza e di conoscibilità degli esiti del sorteggio effettuato in vista delle prossime consultazioni referendarie.

Proprio per affrontare la questione in modo rigoroso e nel pieno rispetto della normativa, il Comune ha ritenuto opportuno acquisire un parere formale del Responsabile della Protezione dei Dati. Con nota del 10 marzo 2026, il DPO del Comune di Manfredonia ha chiarito che la pubblicazione online di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è consentita esclusivamente quando esista una previsione normativa specifica. È questo il principio generale richiamato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui la diffusione di dati personali sul web da parte di soggetti pubblici deve poggiare su una base giuridica chiara e puntuale.

Il quadro normativo di riferimento, che comprende il Regolamento europeo 2016/679, la disciplina nazionale in materia di privacy e le Linee guida del Garante del 15 maggio 2014, impone infatti un equilibrio preciso tra trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali. In altri termini, la trasparenza non può tradursi automaticamente nella pubblicazione indiscriminata di nominativi, elenchi o verbali, se manca una norma che ne imponga o autorizzi la diffusione. Anche il decreto legislativo 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non contempla tra gli adempimenti obbligatori la pubblicazione dei verbali di sorteggio o degli elenchi degli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Da qui la conclusione dell’Amministrazione: non esiste, allo stato, una disposizione che autorizzi il Comune di Manfredonia a pubblicare sul sito istituzionale o sull’Albo Pretorio i nomi degli scrutatori individuati per i referendum del 2026. Farlo, anche solo per un arco temporale limitato, determinerebbe una diffusione di dati personali priva di base giuridica, con il rischio di violare la normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, interviene per ribadire il senso della scelta amministrativa: “Comprendiamo pienamente la richiesta di trasparenza che arriva da una parte della cittadinanza. È una sollecitazione legittima, che nasce dal desiderio di vedere garantite correttezza e imparzialità nelle procedure pubbliche. Proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso approfondire la questione dal punto di vista giuridico, prima di assumere qualsiasi decisione”.

Il primo cittadino sottolinea poi che il rispetto delle regole resta il presupposto imprescindibile dell’azione amministrativa: “Un Comune ha il dovere di essere trasparente, ma ha anche l’obbligo di agire entro i limiti fissati dalla legge. In questo caso, il parere del DPO è chiaro: non c’è una norma che consenta la pubblicazione online dei nominativi degli scrutatori. Per questo non possiamo procedere, perché la tutela dei dati personali dei cittadini non è un aspetto secondario, ma una garanzia fondamentale”.

La Marca insiste anche sul profilo istituzionale della vicenda, sgombrando il campo da possibili equivoci: “Non c’è alcuna volontà di sottrarre informazioni o di ridurre la trasparenza dell’ente. Al contrario, la nostra amministrazione continuerà a garantire la massima correttezza e la piena tracciabilità delle procedure, ma sempre nel rispetto delle norme vigenti. La legalità amministrativa si misura anche dalla capacità di dire no quando una richiesta, pur comprensibile, non trova copertura nella legge”.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto di accesso agli atti, nei modi e nei limiti previsti dall’ordinamento, per i soggetti che ne abbiano titolo. È su questo binario che il Comune intende continuare a muoversi: assicurare trasparenza, ma senza oltrepassare il confine fissato dalla disciplina sulla privacy.

In definitiva, la linea di Palazzo di Città è netta: nessuna pubblicazione online dell’elenco degli scrutatori, non per una scelta discrezionale o politica, ma per il rispetto di un principio preciso, richiamato dalla normativa e confermato dal parere del DPO. Una posizione che punta a tenere insieme trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini.