Selvaggia Lucarelli: “Sanremo sbilanciato a destra. Signorini? Per il GF sarà solo pubblicità”

Selvaggia Lucarelli entra nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip come opinionista, affiancando Cesara Buonamici. Per la giornalista si tratta di un ritorno a Mediaset e, in qualche modo, alle origini della sua carriera televisiva, iniziata proprio nel ruolo di commentatrice in diversi programmi di intrattenimento.

Lucarelli aveva già fatto una breve apparizione su Canale 5 nel 2025 commentando una puntata dell’Isola dei Famosi, ma ora l’impegno è stabile e arriva in una fase di forte rinnovamento del reality. Il format, infatti, è stato profondamente modificato rispetto alla gestione precedente, con cambiamenti che riguardano il conduttore, gli opinionisti e l’impostazione generale del programma.

Proprio per questo motivo la giornalista minimizza le conseguenze dello scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini, sollevato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Secondo Lucarelli, la polemica non avrà effetti negativi sul reality. Al contrario, potrebbe persino trasformarsi in un vantaggio. “Il Grande Fratello non è un concorso pubblico ma un programma di intrattenimento. Questa vicenda rischia persino di diventare uno spot involontario: molti vorranno vedere cosa è cambiato”, ha spiegato in un’intervista.

Lucarelli non vede contraddizioni nel lavorare per Mediaset pur avendo spesso criticato programmi della stessa rete. “Non sono mai stata un’aziendalista”, ha sottolineato, ricordando di aver espresso posizioni molto dure anche quando lavorava in Rai o partecipava ad altri programmi televisivi. Ha citato, ad esempio, un episodio avvenuto a Ballando con le stelle, quando contribuì a far eliminare un concorrente per una maglietta controversa. “Chi mi chiama sa che non ho problemi a criticare anche i programmi di cui faccio parte”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervista Lucarelli ha espresso anche un giudizio netto sull’ultima edizione del Festival di Sanremo, che a suo avviso avrebbe mostrato una forte presenza di personalità vicine alla destra. “Molti ospiti erano simpatizzanti della destra, da Andrea Bocelli a Laura Pausini, dal comico Pucci fino a Mogol. È sembrato evidente che ci fosse un progetto dietro”, ha dichiarato.

La giornalista ha poi raccontato il suo rapporto complicato con i talk politici e con il mondo televisivo. Spesso invitata per le sue posizioni critiche, sostiene però di essere stata talvolta utilizzata come bersaglio mediatico, soprattutto in alcune polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi anni.

Anche i rapporti con altri giornalisti televisivi, ammette, non sono sempre semplici. “Vengo guardata con sospetto e con una certa dose di snobismo”, ha spiegato, attribuendo queste tensioni anche al fatto di essere molto diretta nelle sue analisi.

Infine, Lucarelli ha commentato la presenza della destra nel panorama televisivo italiano. Secondo lei molti spazi mediatici sarebbero oggi occupati da giornalisti di area conservatrice, una tendenza che a suo dire si nota anche in programmi di intrattenimento. Tra gli esempi citati ha menzionato la presenza di Tommaso Cerno in diversi contesti televisivi, interpretata come segnale di una crescente influenza culturale della destra nel sistema mediatico.

