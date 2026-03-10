Edizione n° 6001

10 Marzo 2026

10 Marzo 2026

Trani, il centrodestra sceglie Angelo Guarriello come candidato sindaco

TRANI GUARRIELLO Trani, il centrodestra sceglie Angelo Guarriello come candidato sindaco

Il centrodestra di Trani ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Angelo Guarriello, urologo e dirigente medico dell'ospedale di Andria

Trani, il centrodestra sceglie Angelo Guarriello come candidato sindaco

Angelo Guarriello - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
BAT // Foggia //

Il centrodestra di Trani ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Angelo Guarriello, urologo e dirigente medico dell’ospedale di Andria. La nomina è stata comunicata dai partiti e movimenti della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

A sostegno di Guarriello si schierano nove liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione e Trani Libera.

Secondo la coalizione, la candidatura di Guarriello rappresenta una figura di alto profilo umano e professionale, da sempre impegnata nel sociale e vicina ai più fragili. L’obiettivo dichiarato è superare gli steccati ideologici e promuovere un vero progetto di rilancio per la città, mettendo al centro le esigenze dei cittadini.

La candidatura sarà presentata ufficialmente il 15 marzo alle 11:30 a Palazzo San Giorgio, durante un incontro in cui saranno illustrate anche le priorità programmatiche della coalizione.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO