Il centrodestra di Trani ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Angelo Guarriello, urologo e dirigente medico dell’ospedale di Andria. La nomina è stata comunicata dai partiti e movimenti della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

A sostegno di Guarriello si schierano nove liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione e Trani Libera.

Secondo la coalizione, la candidatura di Guarriello rappresenta una figura di alto profilo umano e professionale, da sempre impegnata nel sociale e vicina ai più fragili. L’obiettivo dichiarato è superare gli steccati ideologici e promuovere un vero progetto di rilancio per la città, mettendo al centro le esigenze dei cittadini.

La candidatura sarà presentata ufficialmente il 15 marzo alle 11:30 a Palazzo San Giorgio, durante un incontro in cui saranno illustrate anche le priorità programmatiche della coalizione.

Lo riporta ansa.it.