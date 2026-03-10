Edizione n° 6001

FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Verso il voto del 22-23 marzo: a Palazzo Celestini si discutono le ragioni del NO

REFERENDUM NO Verso il voto del 22-23 marzo: a Palazzo Celestini si discutono le ragioni del NO

Il comitato provinciale raccoglie numerose e diverse sigle e associazioni del territorio

“Le ragioni del NO”, se ne parlerà giovedì 12 marzo alle ore 18,30 all’auditorium “Serricchio” di palazzo Celestini. Organizzato dal Comitato Provinciale per il NO nel referendum costituzionale “sulla Giustizia”, insieme con il comitato cittadino.

Il comitato provinciale raccoglie numerose e diverse sigle e associazioni del territorio e promuove una comprensione dei motivi all’origine dei motivi che inducono a votare NO alla proposta di modifica della Costituzione così come emerge dalla riforma proposta dall’attuale Governo.

Il giorno 12 saranno dunque relatori il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Michele Galante; il professore ordinario di diritto Penale all’Università di Foggia, Giandomenico Salcuni; il segretario provinciale della Cigl, Gianni Palma; e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce. La cittadinanza è inviata a partecipare, in modo da poter maturare una consapevolezza maggiore per votare al referendum del 22 e 23 marzo.

LASCIA UN COMMENTO