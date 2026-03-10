Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

APPALTO FOGGIA // Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia
10 Marzo 2026 - ore  13:19

CALEMBOUR

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, donna morta durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figlia. Nobiletti: “Siamo basiti”

VIESTE DONNA Vieste, donna morta durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figlia. Nobiletti: “Siamo basiti”

Antonia Notarangelo, 78 anni, è deceduta il 31 agosto dello scorso anno mentre la figlia la stava accompagnando in auto verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo

Vieste, donna morta durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figlia. Nobiletti: "Siamo basiti"

Nobiletti a TGCOM24- Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Un drammatico episodio scuote la comunità di Vieste: Antonia Notarangelo, 78 anni, è deceduta il 31 agosto dello scorso anno mentre la figlia la stava accompagnando in auto verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dopo che nel pronto soccorso locale non era disponibile alcuna ambulanza.

La procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma per un’autopsia, al fine di chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità nell’assistenza sanitaria ricevuta nelle ore precedenti.

L’inchiesta ha coinvolto quattro persone indagate per concorso in omicidio colposo, tra cui tre operatori sanitari e, sorprendentemente, anche la figlia della vittima, che aveva cercato di soccorrere la madre con i mezzi a sua disposizione.

La notizia ha suscitato grande sorpresa e dolore nella comunità. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Questa notizia ci ha lasciato tutti basiti. Io, al posto della figlia, avrei fatto la stessa cosa. Non solo ha perso la mamma, ma ora si ritrova anche indagata per omicidio. È una situazione che ci addolora profondamente”.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO