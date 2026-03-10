Vieste, donna morta durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figlia. Nobiletti: "Siamo basiti"

Un drammatico episodio scuote la comunità di Vieste: Antonia Notarangelo, 78 anni, è deceduta il 31 agosto dello scorso anno mentre la figlia la stava accompagnando in auto verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dopo che nel pronto soccorso locale non era disponibile alcuna ambulanza.

La procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma per un’autopsia, al fine di chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità nell’assistenza sanitaria ricevuta nelle ore precedenti.

L’inchiesta ha coinvolto quattro persone indagate per concorso in omicidio colposo, tra cui tre operatori sanitari e, sorprendentemente, anche la figlia della vittima, che aveva cercato di soccorrere la madre con i mezzi a sua disposizione.

La notizia ha suscitato grande sorpresa e dolore nella comunità. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Questa notizia ci ha lasciato tutti basiti. Io, al posto della figlia, avrei fatto la stessa cosa. Non solo ha perso la mamma, ma ora si ritrova anche indagata per omicidio. È una situazione che ci addolora profondamente”.

