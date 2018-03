San Marco in Lamis, fuori strada con Suzuki 600: muore 36enne foggiano

Di:

San Marco in Lamis – UN uomo 36enne (classe 1975) di Foggia, Giuseppe De Filippo, è morto stamane uscendo fuori strada a bordo della sua Suzuki 600. L’uomo percorreva, forse ad alta velocità, la strada statale 272 che collega il centro di San Marco in Lamis a quello di San Giovanni Rotondo. Intervenuti operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, del Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo. L’uomo sarebbe deceduto prima di giungere in ospedale. Continuano gli accertamenti e i rilievi del caso da parte dei carabinieri.Redazione Stato