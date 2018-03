Di:

Medici de-stabilizzati, spostata a venerdì la riunione in Consiglio regionale ultima modifica: da

Bari – “LA prevista riunione di giovedì 12 c.m. alle ore 10,30 presenti il presidente della Regione, l’assessore regionale alla sanità, i capigruppo dei partiti di opposizione e maggioranza ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza, con all’ordine del giorno il prosieguo dell’esame delle misure urgenti per dirigenti medici, tecnici ed amministrativi interessati dalle procedure di de-stabilizzazione, è stata aggiornata a venerdì 13, stessa ora, per consentire all’assessoredi rispondere alla convocazione del ministro della salute circa la stesura del nuovo patto della salute”. Lo ha detto in una nota il presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna.“Sottolineo – prosegue Introna – che la contemporanea presenza alla riunione di venerdì del governo regionale rappresentato ai massimi livelli politici, dei componenti degli organismi di rappresentanza politico-istituzionale più autorevoli dell’assemblea regionale, è il segnale dell’impegno assunto per individuare un percorso quanto più possibile condiviso per garantire ai dirigenti medici interessati dai provvedimenti di de-stabilizzazione, la prosecuzione di un rapporto di lavoro nell’ottica di una continuità assistenziale costituzionalmente riconosciuta ai cittadini.Quanto più difficile nella complessità della questione e nella diversità dei casi rappresentati, conclude il presidente del Consiglio regionale, tanto più partecipe deve essere l’impegno delle forze politiche nella ricerca di una soluzione che può essere definitiva solo se unanimemente condivisa”.Dichiarazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi Sel e PPV,“Sarebbe facile rispondere alla “sparata” del Consigliere Greco, uno che di sanità se ne intende in prima persona come abbiamo appreso dalla cronaca giudiziaria, ricordando che la causa delle destabilizazioni è nella norma voluta da Tremonti e votata dal Pdl in parlamento i cui effetti condizionano prescrittivamente l’atteggiamento dei dirigenti e dei manager della cosa pubblica. In tale rimpallo di responsabilità emergerebbe però solo la parte più stucchevole della politica, il ping pong delle responsabilità che non aiuta a fare una solo passo in avanti per la ricerca di soluzioni praticabili ed il più possibile efficaci.“Ai dirigenti medici interessa che il problema venga risolto piuttosto che la sterile polemica di schieramento. Se Greco ha delle proposte praticabili che evitano il contrasto con le leggi dello stato e diano certezza giuridica ai dirigenti interessati, venga a proporcele e a verificarle nella riunione fra i Gruppi e la Presidenza. Di chiacchiere e di demagogia sulla pelle dei lavoratori non c’è proprio bisogno”.Redazione Stato