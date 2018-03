Di:

Bari. CON recente atto della Regione Puglia, sono state classificate le acque di balneazione per la provincia di Foggia e per la stagione balneare 2017, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia.

Questi i dati per Manfredonia: una sola sufficienza, un solo buono, gli altri punti sono stati classificati come “eccellente”.

