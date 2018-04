C SILVER: Tutto rimandato ai PLAY-OUT

Di:

Manfredonia, 10 aprile 2018. L’Angel Manfredonia esce sconfitta dalla trasferta di Francavilla. Che si potessero portare punti dopo la gara, in pochi ci avrebbero sperato. Contro la voglia della squadra locale di chiudere con una vittoria l’ultima gara della regular season e quindi giocare il quarto di finale play-off col fattore campo favorevole, poco hanno potuto Padalino N. e compagni.

Partenza buona per gli ospiti che dopo un primo quarto in vantaggio per lunghi tratti chiude sotto di quattro lunghezze 19-15. Il secondo periodo è quello che incanala la gara verso Francavilla. Alla solidità di Menzione, Musci e Mazzarese, si contrappone un’attacco sterile degli ospiti. Il 42-27 impresso al suono della sirena ne è la prova.

Nel terzo periodo l’Angel reagisce, inizia a realizzare con più fluidità, ma in difesa pecca. Francavilla controbatte ad ogni canestro subito con una freddezza disarmante. 66-51 il punteggio.

Nell’ ultimo periodo la gara sembra riaprirsi.

Con la tripla di Ferraretti, il punteggio al 32^ dice 59-68. Dopo il pronto time out dei locali, Francavilla ristabilisce la distanza di sicurezza con le triple di Angelini e Mazzarese. La gara scivola via senza grossi sussulti e con tanti under in campo per entrambe le squadre.

Adesso testa ai play-out, la classifica ha accoppiato la Silac Manfredonia al Cus Taranto come preventivato da tempo. Gare al meglio delle tre con eventuale bella in casa tarantina vista la migliore differenza canestri tra le due squadre.

Manfredonia ancora orfana di Padalino A. e Gramazio dovrà dare fondo a tutte le proprie forze per portare a casa un’impresa importante.

TABELLINI

BASKET FRANCAVILLA 1963 86

SILAC ANGEL MANFREDONIA 69

Parziali: 19-15, 23-12, 24-24, 20-18 BASKET FRANCAVILLA 1963: Di punzio, Musci 25, Menzione 17, Leo 10, Cannalire, Mazzarese M, Calò 6, Angelini 6, Iaia 2, Eletto 3, Mazzarese D 17, Maggio. Coach VozzaSILAC ANGEL MANFREDONIA: Virgilio, Ba, Jonikas 20, Gramazio (ne), Padalino N 8, Armilotta, Rubbera P 13, Ferraretti 7, Fatone, Buonasorte 2, Grasso, Vorzillo 19. Coach Ciociola Arbitri: 1) Grieco (Matera) 2)Pocognoni (Leporano)

Area comunicazione SSD basket Angel Manfredonia