PH PREFETTURA FOGGIA - 19.08.2017

Di:



Foggia. A seguito delle dimissioni contestuali rassegnate al protocollo dell’Ente il 05 aprile 2018 da 6 consiglieri comunali, il Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, ha proposto al Ministero del’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Carlantino, verificate le condizioni di legge. Il Prefetto ha disposto anche la sospensione del citato organo consiliare e, per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente, ha nominato il Commissario prefettizio nella persona del viceprefetto aggiunto dr. Giuseppe Vivola. Carlantino, sciolto il Consiglio: arriva il Commissario ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.