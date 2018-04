Di:

Bari. “Intendo esprimere a Paolo Borrometi la mia personale vicinanza e solidarietà per queste azioni intimidatorie che ha subito”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota di solidarietà al giornalista e scrittore Paolo Borrometi, dopo la rivelazione di una intercettazione telefonica di un colloquio fra i boss di Pachino che progettavano un attentato al direttore del giornale on line “la Spia” e collaboratore dell’agenzia Agi. “Come comunità civile – ha proseguito Emiliano – respingiamo queste intimidazioni con una reazione unitaria, forte e decisa. Caro Paolo, vai avanti con il tuo lavoro! Sono convinto che se riusciremo ad innescare dinamiche di sviluppo e di diritto, facendo ognuno la propria parte, il Mezzogiorno potrà diventare il punto di inversione di tendenza, il luogo in cui si può dire che è possibile sconfiggere la criminalità”.

“È necessario innalzare la guardia – ha concluso il Presidente della Regione Puglia – non affidando soltanto alla magistratura e alla polizia questo compito. È una sfida che dobbiamo raccogliere tutti insieme. Noi siamo con Paolo e con tutti i giornalisti che combattono le mafie. Caro Paolo, in questa battaglia sappi che la Regione Puglia ti starà accanto. Michele Emiliano“.