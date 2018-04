Impianto depurazione Asi Foggia - Sequestro a cura del Noe (st)

La ditta di Daniela Brescia ha subito “6 anni di trattamento iniquo”. Ad oggi “la General Costruzioni ha un pregresso nei confronti del Consorzio Asi di oltre 1 milione di euro mai corrisposti, nella totale inattività del Consorzio, e 7 anni di accordo davanti a sé“. E’ quanto emerso (fonte L’Immediato) nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri nello studio dell’avvocato Michele Vaira di Foggia, in seguito al sequestro dell’impianto di depurazione industriale dell’Asi di Foggia. Fonte, articolo completo L’Immediato. Depuratore Asi, “La General ha un pregresso di 1 milione di euro” ultima modifica: da

