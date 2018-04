Gli Ospedali Riuniti a misura di donna

Di:

Foggia. In occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di 24 Società scientifiche, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

Nella settimana dal 16 al 22 aprile, attraverso gli oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

“Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno”, ha dichiarato Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 180 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo – che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”.

Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia aderisce all’(H) Open Week e dal 16 al 22 aprile organizza le seguenti iniziative:

Reumatologia

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche/Reumatologia Universitaria

Referente del servizio: Dott. Antonello Trotta

Numero di telefono diretto 0881736498

Email atrotta@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 3498197209

Tipologia di servizio offerto: visita specialistica reumatologica

Note: pazienti affetti da Osteoporosi, Artriti, Connettiviti, Vasculiti

Sede: Palazzina delle Malattie Infettive – III piano presso il reparto di Reumatologia

Data: 16/04/2018 – 18/04/2018 – 20/04/2018

Mattina: 10.00 – 11.30

Prenotazione obbligatoria

Telefono :0881733169

Note:senza impegnativa. Prenotazione da eseguire dalle 10 alle 11 allo 0881733169.

La singola visita dura 30 minuti.

Ginecologia e Ostetricia – Divisione Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Anna Morrone

Numero di telefono diretto 0881733694

Email annaendolap@gmail.com

Numero di cellulare 3358233621

Tipologia di servizio offerto: Visite ginecologiche con valutazione ed anamnesi per Endometriosi

Note: valutazione di pazienti con anamnesi o sospetto di endometriosi pelvica; donne che riferiscono dolore mestruale ricorrente, dolore pelvico ciclico e cronico

Sede: Ambulatori di Ginecologia -Accettazione

Data: 20/04/2018

Mattina: 09.00 – 12.30

Prenotazione obbligatoria

Telefono: 3497886310

Diabetologia

Medicina Interna Universitaria / Dipartimento Internistico

Referente del servizio: Dott. Antonino Davide Romano

Numero di telefono diretto 0881732671

Email antonino.romano@unifg.it

Numero di cellulare 3932542861

Visita diabetologica

I diabetologi della Medicina Universitaria di Foggia accoglieranno le donne interessate per un colloquio di valutazione del rischio individuale di sviluppare il diabete, per screening volti alla misurazione della glicemia capillare e per fornire informazioni sulla patologia e indicazioni sui corretti stili di vita. In caso di condizioni cliniche concretamente alterate e di valori glicemici patologici, verrà organizzato in tempi brevi un successivo approfondimento con valutazione diabetologica completa.

Sede: Ambulatorio di Medicina Interna e Diabetologia/Medicina Interna Universitaria, II piano, III lotto

Data: 18/04/2018

Mattina e pomeriggio

09:00 – 14:00

14:00 – 17:00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 0881736160 – 733699

Riferimento per le prenotazioni: Dott.ssa Rovai, Dott.ssa Labbate. Impegnativa non necessaria.

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Maria Picchiarelli

Numero di telefono diretto 0881733694

Email cinzia.picchiarelli@gmail.com

Numero di cellulare 3476408570

Visita ginecologica

Diagnosi e prevenzione patologia del collo dell’utero.

Preferibilmente rivolto a pazienti di età compresa tra 20 e 60anni

Sede: Ambulatori della Ginecologia – Piano terra

Data: 19/04/2018

Mattina 09:00 – 12:30

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Anna LuciaMastricci

Numero di telefono diretto 0881733694

Email lucianamastricci@gmail.com

Numero di cellulare 3297141523

Visite Ginecologiche

Visite per pazienti con sanguinamenti uterini

Sede: Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data: 20/04/2018

Mattina 09:30 – 12:30

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Note: Pazienti con fibromi dell’utero. Pazienti con disturbi del ciclo come menorragia o metrorragia

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Olga Petruccelli

Numero di telefono diretto 0881733694

Email petruccelli.olga@hotmail.it

Numero di cellulare 3407011593

Ecografia Pelvica

Pazienti con dolore pelvico cronico, dismenorrea ed anamnesi per endometriosi

Sede: Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data: 20/04/2018

Mattina 09:00 – 11:15

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Ida Barone

Numero di telefono diretto 0881733694

Email baroneida@teletu.it

Numero di cellulare 3475768087

Ecografia Pelvica

Pazienti con sanguinamento uterino anomalo in pre e post menopausa

Sede: Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data 20/04/2018

Mattina 11.30 – 13.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott.ssa Lucia Antelmi

Numero di telefono diretto 0881733694

Email lucia.antelmi@yahoo.it

Numero di cellulare 3332946423

Visita ginecologica

Sede Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data: 18/04/2018

Mattina 09.00 – 11.30

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott. Anton Giulio Del Bianco

Numero di telefono diretto 0881733694

Email antdelbianco@alice.it

Numero di cellulare 3392704462

Ecografia

Sede Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data:19/04/2018

Mattina 09.00 – 12.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Note: Pazienti con AUB; irregolarità mestruali e sanguinamenti anomali

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott.ssa Alessandra D’apolito

Numero di telefono diretto 0881733694

Email alessandra.dapolito@gmail.com

Numero di cellulare 3460264655

Ecografia pelvica

Note: Pazienti con cicli mestruali abbondanti e sanguinamenti uterini anomali

Sede: Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data: 19/04/2018

Mattina 11.30 – 13.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Note: Pazienti con fibromatosi uterina

Ginecologia e Ostetricia

Divisione Ginecologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott. Maurizio De Luca

Numero di telefono diretto 0881733694

Email dottmauriziodeluca@libero.it

Numero di cellulare 3391603058

Visita ginecologica

Note: Prevenzione della patologia del collo dell’utero

Sede: Ambulatori ginecologia-Piano terra

Data: 18/04/2018

Mattina 11.30 – 13.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3497886310

Reumatologia

Reumatologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott. Romano Bucci

Numero di telefono diretto 0881/736377

Email rbucci@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 3316452830

Visite

Note: Aperte a tutte le fasce d’età

Sede: Reumatologia Ospedaliera Palazzina Malattie Infettive 2° piano (ingresso di fronte sala Turtur)

Data 21/04/2018

Mattina 09.00 – 13.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3316452830

Note: Visite con prenotazione fino ad un massimo di 12 pazienti nella giornata del 21/04/2018

Posti esauriti: Si

Medicina della riproduzione

Struttura Semplice Dipartimentale Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medica Assistita

Referente del servizio: Prof.ssa Maria Matteo

Numero di telefono diretto 0881732339

Email maria.matteo@unifg.it

Numero di cellulare 3316452208

Visite colloqui ed esami

Note: Ecografia ginecologia Trasnvaginale/pelvica distribuzione opuscolo informativo registrazione medico di base o ginecologo consultoriale referente per la collaborazione futura nella gestione di coppia. Colloqui con associazione per progetto counseling con le coppie infertili

Sede presso SSD Pma ospedale Maternità

Data 18/04/2018

Mattina 09.00 – 13.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3316452208

Note: prenotazione obbligatoria fino ad un massimo di 10 pazienti

Posti esauriti: Si

Ginecologia e Ostetricia

Dipartimento / Divisione / Unità che eroga il servizio: Anestesia

Referente del servizio: Dott. Potito Salatto

Numero di telefono diretto 0881732307

Email psalatto@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 335484993

Incontro aperto alla popolazione – Partoanalgesia

Note: informazioni riguardanti la partoanalgesia per tutte le gestanti

Sede: piano terra lato maternità corridoio ambulatori di ginecologia

Data 17/04/2018 – 18/04/2018

Mattina 09.00 – 12.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3316452952

Posti esauriti Si

Neurologia

Struttura Complessa di Neurologia Ospedaliera

Referente del servizio: Dott Ciro Mundi

Numero di telefono diretto 0881732472

Email cmundi@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 3316453195

Tipologia di servizio offerto: Distribuzione di Depliant informativi tematici

Note: Il materiale informativo verrà distribuito per tutta la durata dell’iniziativa presso le casse ticket e presso gli ambulatori della Neurologia Ospedaliera a tutte le pazienti affette da Sclerosi Multipla ed Epilessia, solitamente pazienti giovani in età fertile, costrette a sottoporsi a terapie croniche

Sede: Casse Ticket e Ambulatori della Neurologia Ospedaliera

Data 16/04/2018 – 17/04/2018 – 18/04/2018 – 19/04/2018 – 20/04/2018

Mattina 08:30 – 15:00

Non è obbligatoria la prenotazione

Senologia

UOS Chirurgia senologica

Referente del servizio: Dott. Marcello Di Millo

Numero di telefono diretto 0881732182

Email mdimillo@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 3316452953

Incontro aperto alla popolazione – Titolo: Esperienze di rilassamento

Note: Incontri con lo psicoloncologo della Breast Unit Dott. Petrone

Sede: Aula riunioni Servizio di Anestesia e Rianimazione piano terra lato maternità

Data 17/04/2018 – 18/04/2018

L’iniziativa si svolge nel Pomeriggio 16.30 – 18.30

Prenotazione obbligatoria

Telefono 3316452953

Note: Ogni fascia oraria dalle 16.30-17.30 / 17.30-18.30 prevede la partecipazione di n. 10 unità e le stesse unità per la medesima fascia oraria del secondo giorno.

Posti esauriti: Si

Pediatria

S.C. Pediatria Universitaria

Referente del servizio: Dott.ssa Alessandra Marinari

Numero di telefono diretto 0881733735

Email marinarialessandra@yahoo.com

Numero di cellulare 3208575366

Tipologia di servizio offerto: Visite – Valutazione crescita e pubertà

Note: 15 Bambine di età compresa tra 5 e 11 anni

Sede: S.C. Pediatria Universitaria

Data 21/04/2018

Mattina 09.00 – 12.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 0881733735

Note: con impegnativa del Curante Prenotazioni dal 9 al 13 aprile, telefonando al numero 0881733735 dalle 14 alle 16

Endocrinologia

Endocrinologia Universitaria

Referente del servizio: Prof.ssa Olga La Macchia

Numero di telefono diretto 0881/732212

Email olga.lamacchia@unifg.it

Numero di cellulare 3316451961

Esami: ecografia della tiroide per le donne in gravidanza

Sede: ambulatorio di endocrinologia palazzina malattie infettive II piano

Data 17/04/2018

L’iniziativa si svolge nel pomeriggio

Ora inizio / Ora fine pomeriggio 15.00 – 17.00

Prenotazione obbligatoria

Telefono 0881/733852-2213

Note orario per le prenotazioni dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Sig.ra Maiellla Elga

Posti esauriti Si

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it.

Referente aziendale progetto Bollini Rosa Dott.ssa Laura Silvestris Dirigente SSD Affari Generali e Tutela della Privacy Tel. 0881 732120

