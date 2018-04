Il “Lallemand Prix” a Marianna de Gioia

Di:

Foggia. La Lallemand Italia (filiale nazionale dell’azienda leader mondiale nella produzione di lieviti per l’enologia, batteri enologici, nutrienti, protettori ed enzimi), allo scopo di promuovere lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze tecniche sull’enologia e sulla viticoltura, da qualche anno offre a studenti e giovani laureati la possibilità di partecipare a una selezione per l’assegnazione di un premio destinato a una tesi di laurea.

Giunto alla sesta edizione, al premio sono ammessi a concorrere laureati e laureandi in “Viticoltura ed Enologia”, “Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Alimentari”, “Scienze Biologiche” e “Chimiche”, “Biotecnologie” o equipollenti, con tesi di laurea (relativamente all’edizione 2018, il bando ammetteva solo quelle discussione e entro novembre dell’anno precedente) che riguardano esplicitamente temi di microbiologia applicata all’enologia o alla viticoltura. Al vincitore, scelto sulle basi del valore scientifico dell’elaborato, viene assegnato un riconoscimento di 700,00 euro.

Quest’anno il Lallemand Prix è stato assegnato alla dott.ssa Marianna de Gioia, laureata al Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente dell’Università di Foggia. La tesi della dott.ssa de Gioia, dal titolo *“Studio delle interazioni microbiche per il controllo delle ammine biogene in vino”, è stata valutata dalla commissione giudicante col seguente esito: «Di pregevole interesse pratico e di attualità il tema affrontato nell’ottica di approfondire le complesse interazioni tra le diverse popolazioni microbiche nel controllo della produzione di ammine biogene.

E’ stato riconosciuto di particolare interesse l’approccio utilizzato nella valutazione delle interazioni tra lieviti e batteri, in quanto, dopo una prima fase di screening effettuata su piastra, è seguita una seconda fase di validazione dei risultati su vino».

Alla dott.ssa Marianna de Gioia, per il prestigioso riconoscimento ottenuto, hanno espresso le proprie congratulazioni, unitamente a quelle della Comunità accademica, la prof.ssa Milena Sinigaglia (Prorettrice vicaria dell’Università di Foggia); il *prof. Agostino Sevi* (Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente); il prof. Giuseppe Spano (ordinario di Microbiologia agraria al Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, col quale la dott.ssa de Gioia ha elaborato, redatto e discusso la sua tesi): “Un premio che ci riempie di gioia e ci gratifica molto, perché porta alla luce il lavoro che

quotidianamente viene svolto insieme a questi ragazzi: la loro preparazione, la loro formazione, la cura dei loro elaborati quando stanno per laurearsi. Questo premio è l’ennesima dimostrazione che queste attività, sebbene non siano finalizzate all’ottenimento di alcun riconoscimento, tornano indietro come grandi investimenti.

I nostri studenti restano le risorse che ci stanno più a cuore».