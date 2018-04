Luigi e Valerio “Anche a Manfredonia il fenomeno della ‘marijuana light'”

Di:

La moda della “marijuana light” sbarca in provincia di Foggia e fa parlare di sé. Da alcuni mesi anche a Manfredonia è possibile acquistare cannabis legalmente perché la sostanza venduta non contiene Thc (delta9tetraidrocannabinolo), il principio attivo vietato dalla legge. In altre parole si tratta di fiori di canapa il cui effetto potrebbe essere paragonato a quello della birra analcolica.

Il fenomeno è iniziato solo nel maggio del 2017 e in città come Roma e Milano ha fatto fiorire decine e decine di punti vendita. In questi pochi mesi ha già creato un giro di affari di oltre tre milioni di euro. Un mercato promettente ma che si basa su una normativa ancora incerta: la “marijuana light” è venduta solo a maggiorenni “ad uso tecnico”, senza cioè specificarne cosa se ne possa fare.

“Quello della canapa legale è un mercato nuovo, che si sta autoregolando – spiega Luigi, giovane imprenditore che ha deciso di investire nella “marijuana light” -. Abbiamo scelto di aprire il nostro Green Gold Canapa Shop Café a dicembre perché vogliamo far conoscere anche a Manfredonia la canapa per quello che è: una pianta usata dall’uomo da millenni, con differenti utilizzi e dalle tante proprietà benefiche”.

: “In questi primi mesi si sono avvicinati in tanti, di tutte le età. Non siamo una farmacia, ma con i principi attivi della canapa si possono ottenere grandi benefici. Oltre alle infiorescenze, ci sono cosmetici e saponi fatti con olio di canapa che sono ottimi per la cura del corpo e prossimamente allestiremo anche una linea di prodotti alimentari”.

Non mancano tuttavia le critiche di chi associa questi prodotti legali alle droghe leggere. “C’è molto da fare a livello culturale – chiarisce Valerio, socio del canapa shop di Manfredonia -. Decenni di proibizionismo hanno fatto si che l’Italia, un tempo tra i primi paesi al mondo nella coltivazione di canapa, oggi sia il fanalino di coda di questo mercato. La reazione a Manfredonia è stata di grande apertura e curiosità. Esistono ancora dei pregiudizi, ma a chi critica attività come la nostra vogliamo ricordare che Green Gold Canapa è soprattutto un progetto di legalità: i nostri prodotti sono sicuri, chi li acquista può trasparentemente leggere le analisi di laboratorio che su di essi sono state fatte e, non da ultimo, anche lo stato ne trae i suoi benefici, perché sono tassati regolarmente”.