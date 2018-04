SCRITTA SUL MURO SCALINATA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - MANFREDONIA

Di:



Manfredonia, 10 aprile 2018. Scritta offensiva sul muro della scalinata principale della Parrocchia San Giuseppe situata in via dei Veneziani: Il commento del parrocco Don Biagio Grilli “Inciviltà. Riprende la mania delle scritte anonime di vigliacchi che non hanno il coraggio di protestare a viso scoperto”. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, scritta “Papa Francesco (..) mafia” all’esterno di una chiesa. Condanna ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.