“Numeri straordinari per il turismo nella città di Manfredonia per l’anno 2017”

Manfredonia, 10 aprile 2018. ”Un risultato straordinario per la città di Manfredonia, che nell’anno 2017 registra un +22% di incremento degli arrivi, secondo i dati ufficiali dell’osservatorio di Puglia Promozione che indicano la Puglia tra le destinazioni preferite dagli italiani e dagli stranieri.

Sono circa 31.500 le presenze censite in più nella nostra città rispetto all’anno precedente, un risultato straordinario per la città di Manfredonia che registra un totale di 211.455 presenze e arrivi sia di italiani che di stranieri, superando in graduatoria città come Brindisi, Trani, Barletta, Bisceglie, Castellana Grotte considerate come punto di riferimento nel settore dell’accoglienza e del turismo.

Una soddisfazione vedere come sia cresciuto il dato relativo alle presenze degli italiani, passate da 113.029 del 2016 a 140.670 del 2017, segno che i nostri connazionali apprezzano la città di Manfredonia e le sue bellezze culturali come il Parco Archeologico di Siponto e il Castello Svevo Angioino tra i siti più visitati in Puglia.

“I numeri sono freddi, spesso non danno spazio alle emozioni – commenta Francesco Schiavone Presidente della Pro Loco – ma questi sono dati straordinari che non lasciano incertezze: siamo sulla strada giusta. Il turismo è un settore complesso che funziona bene solo se tutti gli attori presenti sul territorio, si adoperano per rendere la città più accogliente e attrattiva. Ringrazio, pertanto, tutti i soci della Pro Loco che si prodigano in maniera volontaria per fornire servizi di accoglienza turistica presso l’info point – IAT di Manfredonia. Da tempo in città si percepisce un fermento ed una professionalità diffusa nel settore del turismo con il lavoro proficuo dell’Agenzia del Turismo e la gestione dell’altro info-point a cura del Gal DaunoFantino che fornisce servizi di accoglienza turistica in collaborazione con associazioni locali, guide turistiche autorizzate e sigle nazionale quali il Touring Club Italia. La città è pronta a puntare in alto, con nuove forme di accoglienza insieme alle altre importanti città della regione, in linea con il Piano strategico del turismo della Puglia, grazie allo sforzo profuso dall’Amministrazione Comunale e dal sindaco Riccardi che fin dall’inizio ha inteso investire energie nel settore del turismo”.

Lo rende noto in un comunicato la Pro Loco Manfredonia.