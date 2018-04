Polizia “Sindaco Nobiletti abbia fiducia, i risultati arriveranno” (FT)

Di:

Vieste. ”Abbiamo cosi potenziato i gia esistenti Gruppi Investigativi della Squadra Mobile, localizzati a Manfredonia, San Severo, Cerignola, abbiamo, invece, costituito ex novo, altrettanti Gruppi Investigativi a Lucera ed a Vieste e tutti affidati, sotto la supervisione del Capo della Squadra Mobile, a esperto Funzionario di Polizia, gia Dirigente di Squadra Mobile di altra sede del territorio nazionale, qui ora definitivamente assegnato. Il Gruppo Gargano, lo abbiamo definito cosi, localizzandolo a Manfredonia ed a Vieste, un avamposto resosi necessario per contrastare in maniera determinante e determinata quella Criminalità organizzata. Abbia fiducia, sig. Sindaco Nobiletti, perché i risultati da lei auspicati arriveranno, ci può giurare, e la ringraziamo di essere venuto stamane qui, accogliendo il nostro invito. La comunità viestana non è sola e non sarà mai sola”.

”La Procura della Repubblica di Foggia e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, grazie anche al pregevolissimo contributo del Servizio Centrale Operativo, ha individuato le migliori forme di coordinamento dell’imponente macchina investigativa predisposta dalla Polizia di Stato con l’altrettanta efficace struttura investigativa dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza: pienamente fiduciosi, attendiamo le risultanze delle numerose attività di polizia giudiziaria condotte negli ultimi mesi per vederle concretamente realizzate e ricavare dalla conseguente soddisfazione ulteriore forza e linfa per la nostra azione. La sua presenza, qui oggi, a Foggia, sig. Procuratore Volpe, ci fa enormemente piacere, è per noi motivo di certezze, perché insieme si vince e noi insieme vinceremo”.

E’ quanto emerso stamani nel corso della festa della Polizia.

