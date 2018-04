Quartiere ferrovia, Apicella: “Servono iniziative per la rinascita”

Di:

Foggia. Il quartiere Ferrovia con i cumuli di cartoni che arrivano al primo piano e che il presidente di ‘Amici del Viale’ posta su facebook: “Noi paghiamo la Tari, è assurdo vedere le strade così sporche tanto da non poterci passare, io non conferisco i rifiuti la domenica, come da ordinanza, ma l’educazione civica, evidentemente, non la studia più nessuno”. Roberta Apicella prosegue nella difesa di un quartiere antico della città, in questi anni molto degradato per la presenza di immigrati, deprezzamento delle abitazioni, risse e bivacchi sui marciapiedi.

Questi rifiuti chi li produce?

Non so dirlo, precisamente, io so che alcuni scatoloni devo essere ritirati dalla ditta e invece giacciono in strada.

Lei lamentava che quello che una volta era il salotto della città oggi è un quartiere spopolato e poco servito da attività commerciali..

Persino la parrocchia lamenta la mancanza di giovani, le famiglie vanno via e cercano di vendere anche gli appartamenti, pensi che qui non c’è un nido, si hanno pochi iscritti anche per le prime comunioni dato che il quartiere invecchia senza ricambio generazionale. Scendi da casa e non trovi nulla se non venti macellerie straniere, supermercati, kebabberie, adesso è il momento dei barbieri stranieri, in due strade ne ho contati 5. Ma è possibile che si diano queste licenze, che non ci sia un piano del commercio?

Ma le licenze si danno se si hanno i requisiti

Abbiamo telefonato al Comune per avere delucidazioni e ci hanno detto la stessa cosa, io penso che però sia anche questione di buon senso, trovi tutti negozi stranieri e nessun esercizio italiano…

In ogni caso sono aumentate le iniziative per vivacizzare il viale?

Quando organizzano qualcosa il quartiere risponde. Michele Cocco di ‘Puglia Eventi’ ha organizzato domenica scorsa ‘Antiquariando’ con giocolieri, mangiafuoco, Coldiretti. E’ stato un bell’evento, bello vedere la gente che passeggia per il viale, vorremo che ci fosse una location qui anche per il famoso evento ‘Libando’.

Il rilancio attraverso il cinema Cicolella, che proprio in questi giorni ha perso un suo storico rappresentante, continuerà?

Con il compianto Francesco avevamo fissato degli eventi a febbraio scorso per giugno. Quello che era un cinema, rivitalizzato come teatro, ha fatto registrare ottime presenze per la venuta di Servillo ed Ezio Bosso. L’Hotel Cicolella ha anche rifatto l’insegna e la zona è più illuminata, io mi soffermo a guardarla, felice. Ripartiremo anche da questo.

Le risse tra immigrati continuano?

C’è stato un sensibile miglioramento da questo punto di vista anche perché abbiamo sempre un presidio di polizia e di vigili urbani, il quartiere è “attenzionato”, come si dice

La chiusura del centro culturale islamico che effetto ha avuto?

Positivo, già quando hanno arrestato il ceceno pensavamo si dovesse chiuderla, centinaia di persone si riversavano in quella zona occupando il marciapiede, la strada è migliorata. Lo spaccio di droga sotto i portici di via Piave c’è ma è direttamente proporzionale al controllo delle forze di polizia che fa molti passaggi. Resta invece il fenomeno di donne, comunitarie ed extracomunitarie, che sostano sul viale e sulle panchine importunando fin dentro il portone i passanti. Questa aspetto non è migliorato per niente, invece i bivacchi di immigrati e i mercatini improvvisati non si vedono più.

Il gabbiotto dei vigili urbani nel piazzale riesce a monitorare la situazione?

Lo vedo sempre vuoto, e doveva essere un “gabbiotto tecnologico” con computer di controllo. Il comandante dei vigili ci ha detto che il numero del personale a disposizione non permette di tenere un presidio fisso, mi dispiace come cittadina per i soldi spesi.

Vi state occupando della locomotiva abbandonata nel boschetto della villa, una macchina del 1916

Una delibera del consiglio comunale di due anni fa aveva deciso per lo spostamento. Il 27 aprile i tre club dei Lions di Foggia hanno organizzato il concerto di Dodi Battaglia al Giordano il cui ricavato servirà per ristrutturala e metterla sul piazzale della stazione, come segno di rinascita.

Confidate nel fatto che possa cambiare l’amministrazione?

Secondo me il sindaco è stufo di tutta questa situazione, vorrebbe andarsene ma non lo farà. Noi continuiamo la nostra mission, prima battaglia, il quartiere pulito dai rifiuti e reso vivo dalle iniziative. Siamo in tanti, ieri abbiamo dato la centesima tessera, ormai siamo un coro, non solo l’associazione ‘Amici del viale’.

A cura di Paola Lucino

Redazione Stato Quotidiano.it