Riccardi “General Costruzioni e il processo mediatico”

Di:

Manfredonia. ”Sarebbe bello che la General Costruzioni offrisse le sue argomentazioni nel processo e non in conferenze stampa autoreferenziali e che magari, nell’attesa del processo, fosse solerte nello smaltire i fanghi che ha accumulato in questi mesi e che provvedesse ai campionamenti periodici che non ha avuto tempo di effettuare.Per quanto riguarda il resto, saranno i giudici a valutare”.

Lo scrive su facebook il presidente del CdA del Consorzio Asi di Foggia, Angelo Riccardi.

Redazione StatoQuotidiano.it