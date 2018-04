Russia: Manfredonia c’è con la pizza di Lucia (VIDEO)

Di:

Manfredonia, 10 aprile 2018. Lucia Granatiero, trentenne sipontina doc, ha una passione fin da piccola: la cucina ed è per questo che ha deciso di lasciare la sua città d’origine per trasferirsi lontano, molto lontano e precisamente in Russia cercando di inseguire il suo sogno, cioè specializzarsi in impasti di pizza e diventare un istruttore tecnologico alimentare.

Lasciamo che sia lei, che abbiamo raggiunto telefonicamente, a descrivere meglio il suo lavoro e le sue origini.

-Lucia, da quanto tempo sei in Russia e precisamente qual è il tuo lavoro?

Un anno fa sono stata in vacanza in Russia dove ho mangiato in un ristorante italiano e conoscendo il proprietario gli ho detto che sono una pizzaiola e così mi ha proposto di lavorare con lui ed ho subito accettato. La mia passione per la cucina me l’ha trasmessa mia nonna Lucia che ha venduto verdura con mio nonno Domenico per tanti anni all’ex mercato rionale di Monticchio; ho iniziato a lavorare giovanissima nei periodi estivi e a 18 anni per la prima volta in una pizzeria ed è lì che mi è scattata la scintilla. A 20 anni mi sono diplomata e a 24 ho aperto una pizzeria in provincia di Piacenza ma poco dopo ho chiuso perché sentivo che non era il mio posto ed avevo bisogno di fare ancora tante esperienze lavorative. Ora qui a Rostov seguo una catena di pizzerie italiane e sto crescendo molto professionalmente.

-Che rapporto conservi con la tua città natale?

Sono nata e cresciuta a Manfredonia fino a 10 anni ma poi con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Veneto, resto però legatissima alle mie origini, ai miei parenti e soprattutto ai miei nonni. Torno a Manfredonia per le vacanze ed infatti a giugno ci sarò per godermi un po’ di sole e relax.

-Quali sono i tuoi progetti? Pensi di rimanere in Russia proseguendo nel tuo lavoro?

La Russia è un Paese che si sta evolvendo sotto l’aspetto della ristorazione, qui propongo una pizza classica a lunga maturazione con la tecnologia ‘del freddo’ e il mio sogno è di avere una catena di pizzerie mie magari in giro per il mondo e chissà anche a Manfredonia, insegno a fare la pizza cercando di tenere alta la bandiera italiana e tentando di far comprendere che la pizza è un nostro piatto tradizionale e non si tratta di slow food, sto inoltre studiando per diventare un istruttore tecnologico della pizza e a volte svolgo il ruolo di giurato in competizioni a tema.

Ai giovani manfredoniani che non lavorano vorrei dire di scegliere una professione, date anima e corpo ed amate quello che fate, di porte in faccia ce ne saranno tante (come è successo a me) ma non arrendetevi e non abbiate paura di uscire dal vostro paese perché nel mondo ci sono tante opportunità da cogliere ed io ne sono la tesitmonianza.

Libera Maria Ciociola