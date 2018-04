Salvò uomo da suicidio, sequestro droga: premi per agenti PS in servizio a Manfredonia

Di:

Foggia, 10 aprile 2018. ”Con pronta determinazione e generoso slancio, libero dal servizio, interveniva in soccorso di un uomo che, con intenti suicidi, minacciava di lanciarsi nel vuoto dal ciglio di un edificio in costruzione. Riusciva ad avvicinarsi al malcapitato e ad afferrarlo mentre stava per gettarsi,traendolo in salvo. Chiaro esempio di elevato senso del dovere e di elette virtù civiche”.

Questa la motivazione relativa alla medaglia d’argento al merito civile per il Sovrintendente di P.S. Luigi Troiano, con fatti avvenuti a Manfredonia il 23 marzo 2011.

L’elenco dei premiati è stato reso noto stamani a Foggia, nel corso delle celebrazioni per il 161° anniversario della Festa della Polizia.

Encomio solenne invece al Sovrintendente Capo Francesco Gitto e all’Assistente capo Pietropaolo Mascione perchè “Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva il sequestro di sostanza stupefacente per un peso complessivo di tre kg e della stessa quantità di tritolo, nella disponibilità di un pericoloso pregiudicato, già detenuto per altra causa“.

