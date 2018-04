Social film fund con il sud: 98 proposte ricevute

Di:

Roma. Sono 98 i progetti inviati in risposta al “Social Film Fund – Con il Sud”, il bando nato dal comune interesse di Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione CON IL SUD, sotto la regia di Regione Puglia, di promuovere una iniziativa congiunta per “raccontare” il Sud attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. L’impegno delle due Fondazioni adesso, è di selezionare e sostenere fino a 10 film tra documentari e cortometraggi, destinando un massimo di 40mila euro a progetto.

“Il successo di questa esperienza è rappresentativa di quanto sia possibile superare le barriere che ostacolano la realizzazione di progetti innovativi al Sud, barriere sociali e culturali prima ancora che economiche -commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone-. Significa guardare sé stessi con un nuovo sguardo e prendere in mano il destino del proprio territorio, per quanto difficile questo possa sembrare. Guardare la bellezza è appagante, ma guardare il disagio a volte ci trova fragili. Il cinema è uno sguardo potente che, attraverso la bellezza dell’arte, trasforma e moltiplica il potenziale di valutazione e di soluzione dei problemi, per riflettere insieme e trasformare l’isolamento in comunità”.

Un grande successo di partecipazione, quindi, per una iniziativa unica nel suo genere, che permette l’incontro tra imprese e professionisti dell’audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato, favorendo percorsi di coesione sociale e contribuendo alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud, nello specifico le regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

“Il solo fatto che due fondazioni così diverse abbiano lavorato insieme attorno a un interesse comune, perseguito con tenacia, superando le tante difficoltà tecniche e realizzando così un bando congiunto, è un segnale forte e un successo per il Sud – sottolinea Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD-. Come speravamo, c’è stata una grande risposta con quasi 100 proposte, ovvero tantissimi partenariati nuovi, imprese cinematografiche e organizzazioni non profit che probabilmente si incontrano per la prima volta decidendo, come noi, di provare a scrivere un’altra storia sul nostro meridione. Questa è la conferma – conclude Borgomeo – che il sociale e il Terzo settore sono trasversali e complementari con la cultura e la creatività e che c’è una grande esigenza di liberare energie, di raccontare i sogni e la realtà da un punto di vista alternativo”.

“Social Film Fund – Con il Sud” è finanziato da Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” ed è cofinanziato per il 50% dalla Fondazione CON IL SUD.