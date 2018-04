Tortorella “Foggia? Ecco cosa rischiano club e tesserati”

Di:

Foggia. ”In linea teorica il ventaglio di sanzioni è molto ampio, si potrebbe andare dalla penalizzazione alle sanzioni più estreme, a partire dalla retrocessione. La situazione potrebbe anche essere più grave rispetto a quella della Nocerina, perché dal punto di vista penale si parla anche di riciclaggio”.

Così in un’intervista pubblicata sul sito www.alfredopedulla.com, con dichiarazioni dell’Avvocato Flavia Tortorella del Foro di Roma, esperta di Diritto Sportiv.o

Come riporta il sito, ieri sera ”il club pugliese ha reso noto di aver ricevuto, dalla Procura Federale della Figc, la notifica di conclusione delle indagini per il procedimento sportivo collegato a quello penale, che nei mesi scorsi ha portato all’arresto per diversi capi d’accusa – riciclaggio compreso – di Fedele Sannella, ex patron del club rossonero, e Massimo Ruggiero Curci, ex socio ed ex vicepresidente onorario”.

Fonte, articolo completo www.alfredopedulla.com