Ajax-Juventus: diretta streaming e cronaca LIVE

Ajax-Juventus 10 aprile 2019 ore 21:00, quarti di finale Champions League, match di andata. La Juve di Massimiliano Allegri sarà di scena questa sera alla Cruijff Arena di Amsterdam per il primo dei due round che dà l’accesso alle semifinali di Champions. I campioni d’Italia arrivano alla sfida internazionale dopo aver battuto il Milan, ma soprattutto dopo aver perso altri due elementi cardine come Chiellini ed Emre Can. Recuperati in extremis Ronaldo, Douglas Costa e Barzagli, il tecnico livornese ha confermato in conferenza stampa alla vigilia di non aver intenzione di tornare nuovamente alla difesa a tre.

