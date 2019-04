Cento figuranti per la passione vivente a Foggia

Di:

Foggia. Sono cento i componenti del cast che realizzeranno la Passione Vivente della città di Foggia, organizzata dalla Parrocchia di Gesù e Maria, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato alla Cultura, lunedì 15 dalle ore 20.

L’azione scenica parte dal palco allestito in via Lanza, all’altezza dei portici, con Gesù, Pietro ed i figli di Zebedeo che si incamminano verso l’orto degli Ulivi, situato nei giardini di Piazza Giordano. La messa in scena prosegue poi con il tradimento di Giuda e l’arresto di Gesù. Quindi seguono il Sinedrio con Caifa, il Pretorio con Pilato, la crudeltà della flagellazione e infine il Calvario, il cui percorso si svilupperà lungo tutta via Lanza partendo dal secondo palco allestito dal lato opposto.

Una novità di questo allestimento registico rispetto alle classiche rapprentazioni è la realizzazione della lotta tra il bene ed il male con un combattimento, sotto forma di danza, tra Angeli e Demoni. La Passione si concluderà con la resurrezione di Cristo che scaccia il male recitando il Padre Nostro.

Il gruppo guidato da Gaetano Fania, autore, regista e interprete del personaggio di Gesù, e da Padre Gianni Gelato, responsabile di tutto il progetto, sarà impegnato anche sabato 13 a Candela per la messa in scena della Passione Vivente.

“Non temiamo di interpretare in modo troppo cruento le scene, dietro questo progetto c’è una forte spiritualità. – spiega Fania – Lo scopo è di mantenere viva la tradizione cattolica e la rievocazione storica della morte e Passione di Gesu’ Cristo. Vogliamo offrire alla città di Foggia un momento di riflessione sulla crudeltà dell’attualità e sul miracolo più grande della fede”.

Nel cast figurano anche alcuni attori professionisti, oltre a Tonio Sereno anche Fabio Maggio (Giuda), Veronica Di Sibbio (il demonio/la Veronica), Connie Rollo (Maddalena), Valeria Marino (Madonna), Domenico Metta (Pietro), Luigi Schiavone (Pilato), Domenico Mazza (Caifa), Gaetano Esposto (generale), Betty Caizzi e Vittoria Giorgitto (pie donne), Luciano Diurno, Francesco Forcella e Giuseppe Dambra (i due ladroni).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da Mitico Channel e visibile anche attraverso i social network per i foggiani lontani.