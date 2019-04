Frasi sull’amore: il modo perfetto per rompere il ghiaccio

Di:

«Le parole sono importanti», diceva Nanni Moretti in uno dei suoi film più famosi, e di certo lo sono, soprattutto in amore. È vero, a volte delle semplici frasi sull’amore non possono descrivere pienamente ciò che il cuore sente, accarezzano appena la superficie torbida dei sentimenti, ma rappresentano di certo un buon punto di partenza, una porta aperta sull’universo infinito dei rapporti umani. Che servano per dichiararsi o per rinforzare un rapporto già consolidato, poco importa: le frasi sull’amore hanno sempre e comunque il loro magico effetto. Lovepedia ha pensato anche a questo: oltre ad essere un luogo perfetto per incontrare la propria anima gemella, il sito mette a disposizione una biblioteca di frasi sull’amore da poter usare in occasioni speciali. Del resto, generazioni di poeti e scrittori hanno scritto migliaia e migliaia di pagine sull’amore, il tema prediletto di ogni artista. Amore passionale, amore proibito, amore filiale, amore che innalza tutte le cose. Il cuore ha mille sfumature ed è capace di tingersi dei sentimenti di ogni tipo, e così la letteratura si presta a declinare in versi tutto l’insieme di emozioni che un uomo può provare. Non è da tutti riuscire a mettere in fila i pensieri più reconditi e farne dono al proprio amato o la propria amata, ma ciascuno di noi può fare affidamento alle parole dei poeti che, prima di noi, hanno raccontato l’amore: l’arte è universale, racconta ciò che accomuna gli esseri umani fin dall’alba dai tempi, gli istinti più profondi che sfuggono alla logica della ragione. Ciò che si può provare nei confronti di una persona conosciuta su Lovepedia, ciò che ci incuriosisce di un profilo online e ci convince a contattarlo per creare un legame, è lo stesso che ha spinto Romeo ad arrampicarsi sul balcone della sua Giulietta per dichiararle amore eterno (Shakespeare ci perdonerà il paragone!)

E per approcciarsi a qualcuno da dietro uno schermo, perché dunque non fare affidamento alle frasi sull’amore che, dopo anni, non hanno ancora perso il loro fascino? Anche Cyrano De Bergerac confessava in versi tutto il proprio ardore a Rossana senza che lei potesse vederlo in volto, nascosto al buio sotto il tetto di un balcone. Soprattutto negli ultimi tempi, in cui molte relazioni nascono attraverso internet (e Lovepedia potrà certamente darvi una mano in questo) le frasi sull’amore possono essere un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Il mondo del web è una biblioteca universale dove è facile andare alla ricerca di frasi sull’amore, ma Lovepedia vi offre la sua personale selezione: dai classici come Platone, D’Annunzio, Whitman, Hemingway, ai letterati moderni come Pessoa, Fallaci, De Crescenzo, senza dimenticare i poeti della musica come Gazzè o Elton John.

Se la persona dei vostri desideri è un cinefilo allora su Lovepedia andrete sul sicuro, perché troverete anche frasi sull’amore tratte dai film più famosi. Come non dimenticare anche gli aforismi di Oscar Wilde, che ci aveva già visto lungo sull’efficacia di una semplice, breve frase per far colpo sull’interlocutore. Poche parole del resto servono a suscitare qualcosa in chi ci sta ascoltando, ed è per questo che è importante scegliere con cura la citazione da usare per conquistare la persona dei nostri desideri. Superato lo scoglio del primo approccio con queste dolci e affascinanti frasi sull’amore, il resto sta a voi! È vero, contano i fatti concreti e l’impegno da ambo le parti per far funzionare i rapporti, del resto il romanticismo si dimostra anche nelle piccole cose della quotidianità, ma intanto avrete già addolcito l’anima di chi vi sta a cuore e reso l’atmosfera decisamente magica, cosa non da poco ai giorni d’oggi.