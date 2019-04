Idea – Moldaunia, Catia Loiacono chiarisce

Di:

Nel comprendere che più ci si avvicina nel vivo di questa campagna elettorale per le Amministrative e più inevitabilmente aumenta il nervosismo nella pluralità delle liste mi è doveroso precisare quanto segue.

Dopo aver partecipato alla presentazione nebulosa della coalizione Idea-Moldaunia, ho deciso senza alcuna pressione da parte del Sindaco Franco Landella ,né da parte di alcun consigliere comunale, ma di mia spontanea volontà di aderire ad un progetto più strutturato candidandomi a tal motivo nella lista di Forza Italia come indipendente e in rappresentanza di IO Sud.

Come esattamente cinque anni fa dove sono stata sempre candidata come consigliere comunale indipendente nella lista di F.I.

Il mio riferimento come da sempre è alla grande donna politica, la senatrice Adriana Poli Bortone, alla quale auguro un in bocca al lupo di cuore per la campagna elettorale quale sindaco di Lecce

Catia Loiacono