Il conservatorio apre le sue porte al Medimex

È tempo di fermento per la città di Foggia, grazie alla Spring edition del Medimex e anche il Conservatorio “Umberto Giordano” apre le sue porte alla kermesse musicale organizzata da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

“The Beatles and more” sarà il concerto con cui l’Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio, diretta da Rocco Cianciotta, omaggerà i quattro baronetti di Liverpool, sabato 13 aprile presso l’Auditorium dell’istituto accademico di Piazza Nigri, subito prima del concerto gratuito di Bryan Ferry in Piazza Cavour.

Sarà eseguito un medley dei Beatles – data il tema scelto dal Medimex in occasione dei 50 anni dallo scioglimento della band – appositamente scritto dal M° Vincenzo Celozzi per l’Orchestra Young, oltre a musiche tratte da musical e colonne sonore di film. Ingresso gratuito, inizio ore 19.30.

Ma la collaborazione con il Medimex non finisce qui perché saranno proprio le aule del Conservatorio “Umberto Giordano” ad ospitare il Songwriting Camp, organizzato in collaborazione con Sony/ATV e destinato a 12 tra autori e produttori musicali.

Per tre giorni, dall’11 al 13 aprile, nella sede del Conservatorio dauno si aggireranno gli artisti selezionati che lavoreranno a stretto contatto con Alessandro Gemelli, Jacopo Ettorre, Piero Romitelli e altri.

La formazione affronterà numerosi temi tra i quali la valorizzazione dei provini, come proporre correttamente i propri brani, scrittura e analisi dei testi, gli adattamenti dei brani stranieri e, infine, l’utilizzo dei software di produzione.

A conclusione del campus, il partecipante più meritevole, scelto a insindacabile giudizio dei rappresentanti di Sony/ATV, potrà di diritto partecipare al Songwriting Camp Medimex 2019 a Taranto, dove avrà la possibilità di aggiudicarsi un contratto editoriale con la nota etichetta discografica.