Da Molfetta a Monte: in cammino per l’Ufficio delle Tenebre

Esiste un calendario segnato dal tempo, dal gesto dell’uomo indefinito e indefinibile. Questo tempo non ha una durata specifica, e non è segnato da numeri. Si costruisce con la ciclicità dell’esistenza, del rapporto tra uomo e natura, micro e macrocosmo. I riti della Settimana Santa sono senza dubbio parte di questo calendario. Abbiamo la fortuna di rivivere ancora oggi momenti di riflessione spirituale attraverso la pietà popolare.

Uno di questi gesti ereditati sono le confraternite. Momenti di fede cristiana di un passato che perdura nel nostro presente.

La Puglia è madre di questo patrimonio. Sono nato a Molfetta una città in cui i riti della Settimana Santa sono punto di riferimento per i molfettesi. Devozione, tradizione, storia, pietà popolare sono alcuni aspetti che arricchiscono la nostra fede cristiana e le processioni come i riti paraliturgici durante la quaresima ci ricordano un passato che è presente, e che perdura nel tempo con i suoi cambiamenti, perché noi cambiamo, ciò che è intorno cambia.

Nelle mie ricerche musicali tra fonti scritte e tradizione orale ho scoperto qualche hanno l’Ufficio delle Tenebre di Monte Sant’Angelo.

L’ufficio ancora oggi è eseguito dai confratelli nella bellissima chiesa di San Benedetto il Venerdì Santo alle 9. In forma di alternatim tra coro e organo è senza dubbio testimonianza di una tradizione musicale preconciliare rimasta intatta da molti secoli.

La passione dei cammini che costantemente muove i miei passi verso mete storiche di pellegrinaggio, è un altro aspetto che completa la mia ricerca nel campo della musica medievale unita al gesto del pellegrinaggio. Un procedere a piedi per comprendere a velocità umana il processi di cambiamenti nella società.

Come potrebbe essere il canto dopo aver percorso circa 120km a piedi, seguendo una via percorsa anticamente da pellegrini, viandanti, ordini militari, santi e visionari? Che tipo di esperienza possiamo sperimentare ripercorrendo la stessa via oggi trafficata da auto, bus e camion?

Andare in pellegrinaggio come il molfettese Michele Azzollini nel 1497, partito in pellegrinaggio da Molfetta per Monte Sant’Angelo e giungere direttamente in chiesa il venerdì Santo è un esperienza che può farmi vedere con occhi diversi ciò che ascolto e canto perché nel cammino le percezioni si ridimensionano verso l’essenzialità disintossicandosi dalla quotidianità frenetica.

Questi sono alcuni quesiti per la mia ricerca.

Ancora una volta mi metto in viaggio a piedi da Molfetta come il pellegrino molfettese Michele Azzolini nel 1497.

Partirò lunedì il 15 Aprile dalla chiesa del Purgatorio con meta Monte Sant’Angelo.

Farò tappa a Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.

Salirò su a Monte dal sentiero storico di Scannamugliera il Venerdi Santo per essere presente all’Ufficio delle Tenebre e lodare con il canto Morte e Resurrezione di Cristo nostro Signore.

Giovannangelo De Gennaro