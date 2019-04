“Nastri d’oro” ma non per il Comune di Manfredonia

Manfredonia, 10 aprile 2019. I “NASTRI TRASPORTATORI” del molo “alti fondali” del sistema portuale di Manfredonia, diversamente detto “porto industriale” di Manfredonia, sono sempre stati un problema. Istallati agli inizi degli anni Settanta a servizio dello stabilimento Anic-Enichem, lungo gli oltre due chilometri della “passerella” su palafitte d’acciaio che collega la costa con il bacino portuale, non hanno mai funzionato. Un impianto tecnologicamente avanzato che avrebbe dovuto dare una spinta in più al già avveniristico porto realizzato dove i fondali erano più profondi. E’ rimasto fermo, i nastri non sono stati messi in moto neanche per il collaudo. I circa ottanta miliardi elargiti dalla Cassa per il Mezzogiorno attraverso l’ASI di Foggia, sono rimasti improduttivi. Gettati a mare, è il caso di dire.

IN COMPENSO hanno fatto parlare molto di sé, non come “nastri trasportatori”, bensì come “nastri d’oro”. Quei nastri non hanno infatti trasportato merci varie, bensì tangenti, miliardi addirittura di lire, ben quattro, come all’epoca (siamo nel ’90-’91) Ottavio Pisanti disse di aver distribuiti a Dc, Psi. Psdi, ex ministri, ex deputati, ex assessori regionali, ex consiglieri comunali rinviati poi a giudizio.

UNA STORIA niente affatto edificante parte integrante della più generale tangentopoli nazionale che a quanto pare persiste in vario modo. A far riparlare di quella scabrosa vicenda che ha visto come protagonisti i “nastri d’oro” del porto di Manfredonia e un gruppo di persone, come innanzi ricordato, accusati di aver preso tangenti, un “esposto-segnalazione” alla Procura regionale della Corte dei conti di Bari ad iniziativa dei “Verdi” di Manfredonia, volto non a riesumare quella vicenda bensì a chiedere conto degli effetti dell’epilogo del complesso iter processuale al termine dei tre gradi previsti dall’ordinamento italiano. Vale a dire la mancata richiesta ai responsabili condannati nei tre gradi processuali, da parte del comune di Manfredonia, del sindaco protempore Angelo Ricardi, del risarcimento del danno ma anche del recupero della somma di 135.mila euro versate all’avvocato Michele Guerra al quale il sindaco dell’epoca Gaetano Prencipe, aveva affidato l’incarico di difendere il comune di Manfredonia.

I “VERDI” chiedono pertanto “la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizione di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche”. In sostanza se vi sia stato danno erariale da parte del comune di Manfredonia che, in pratica, ha rinunciato al risarcimento del danno al termine dei tre gradi dell’iter processuale a carico di G.M. ed altri quattro, riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti ma estinti per sopraggiunta prescrizione.

“L’ESTINZIONE del reato per prescrizione – osservano i “Verdi” – non annulla in alcun modo le statuizioni civili decise con sentenze di primo e secondo grado, per cui l’Ente avrebbe dovuto attivarsi nei confronti F. D.G., G.F., G.M., F.B., per essere risarcito del danno subito e per il recupero della somma di 135mila euro oltre IVA e CNAP, liquidate al professionista, entro 5 anni dalla definitiva sentenza della Corte di Cassazione. Tale condotta omissiva – annotano i “Verdi” – ha permesso la prescrizione del credito nei confronti degli imputati”.

Michele Apollonio