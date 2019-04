Ok legge di commissariamento dell’ARIF

Di:

Il Consiglio regionale approva la legge di commissariamento dell’ARIF.

Di seguito la dichiarazione del presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Paolo Campo.

L’Agenzia Regionale Irrigua Forestale diventerà uno strumento strategico nella lotta all’emergenza provocata dalla xylella e potrà svolgere con maggiore efficienza il servizio ordinario a tutela del patrimonio ambientale pugliese.

Sono gli obiettivi del commissariamento di un organismo costituito quando queste esigenze non esistevano o non erano così pressanti, e quando non c’erano i precari ‘storici’ che legittimamente richiedono di essere stabilizzati.

La fase commissariale servirà a dare una risposta tempestiva a problemi che necessitano di essere urgentemente affrontati e risolti.

Il Consiglio regionale, dunque, ha approvato una norma che ha messo a disposizione della Giunta lo strumento più efficace per l’intervento più efficiente.

