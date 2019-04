Rignano: rivive ancora l’agriturismo Fiore

Di:

Continua il programma d’ intrattenimento gastronomico e culturale all’agriturismo Fiore in territorio di Rignano Garganico. Tanto lo si fa per far conoscere ed assaporare, oltre alla buona cucina, il contatto genuino con la natura dei luoghi e il paesaggio, coralmente giudicati dai visitatori tra i più belli ed originali del Promontorio. Il riferimento è alla cosiddetta piana della Madonna di Cristo e del suo millenario Santuario di origine benedettina dedicato alla vergine e situato su una rupe a 150 metri dall’esteso Tavoliere sottostante, mentre ad un tiro di schioppo fa l’occhiolino dall’alto il paese, con il suo borgo antico, pure millenario, da una parte, con le sue casette in pietra ammucchiate a caso dai colori consumati e in forma allungata i quartieri moderni con isolati a più piani e immancabilmente cementati. Il luogo di ristoro e di lavoro in menzione si staglia, tutto rustico in pietra, tra una distesa di ulivi secolari, intervallata di tanto in tanto da residui della macchia mediterranea che un tempo copriva l’intera zona. Il tutto è puntellato da altri caseggiati con casa signorile, dimora degli antichi padroni che non ci sono più. L’insieme, come la chiesa, emette aria di mistero e di selvaggio.

Non a caso, la stessa ospitò durante il brigantaggio 1861 -1864 la feroce manda dei Vardarelli, mentre più in là (Grotta Paglicci, oggi sito paleolitico di fama) regnava indisturbato il brigante, Gabriele Galardi. In virtù di siffatto ambiente ed atmosfera, qui furono girati gli esterni e parte degli interni del primo film su Padre Pio, con comparse pure locali. Ma torniamo al fatto di cronaca. Sulla scia dei successi precedenti, eccovi ora il doppio appuntamento in programma , sabato 13 e domenica 14 aprile. Si comincerà la prima serata di danza con ‘Notte latina’. A fare lo strabiliante duetto in coppia saranno Giovanni e Francesca. A seguire l’animazione Lady Style con Lucia Manicone e a ruota l’animation live di Giovanna Grifa. Infine, musica live a tutta carica con Angelo Novembrino. Lo spettacolo si avvarrà della collaborazione dello showman televisivo pugliese, Giuseppe Luigi Iannetti. Con questo, si è giunti all’ottavo sabato di puro Sold out. In entrambi i casi, la platea potrà intrattenersi dalle ore 12.00 in poi per il pranzo a base di alimenti genuini di produzione propria, accompagnati puntualmente da tanta buona musica. Tanto vale anche per tutta la stagione estiva.

Per info, si può contattare Nicoletta, cell. 348- 1156469.