Zapponeta, 10 aprile 2019. Volano verso i mondiali di gelateria i ragazzi del Just cafe di Zapponeta. I gelatieri Enzo Di Noia e Mauro Altomare, incoraggiati da tutta la cittadinanza locale, hanno partecipato all’edizione Carpigiani a Firenze, nella location sensazionale di Piazzale Michelangelo, denominata “la terrazza più bella del mondo”, l’incontro di tante etnie, tutte unite per ammirare un paesaggio che solo l’Italia può vantare.

La competizione, ravvivata da grandi maestri gelatieri, ha visto sfidarsi 16 big nazionali e dalla quale solo 8 hanno avuto accesso al prossimo Carpigiani Day valido per le qualificazioni dei world Masters.

I gestori del Just cafe di Zapponeta, Enzo e Mauro hanno presentato in gara il gusto denominato “la prima cosa bella”, ispirati dal cantautore zapponetano Nicola Di Bari. Un sorbetto tutto naturale e senza zuccheri aggiunti di arancia del Gargano, mandarino marzatico, il tutto profumato da una soluzione idroalcolica si estratto di olio essenziale di menta selvatica.

La gara non facile, ha premiato l’intraprendenza, la voglia di affermarsi, Mauro ed Enzo si sono qualificati promovendo una nuova iniziativa imprenditoriale, il “gelato profumato”.

“Il Gelato Profumato” é una start up dove verranno messe a disposizione dei clienti una vastità di spezie e fragranze che all’occorrenza andranno a profumare qualsiasi gusto di gelato scelto mediante una vera e propria profumazione data da appositi vaporizzatori.

Ma le sorprese non sono finite, il campione europeo Massimiliano Scotti, in procinto di strutturare una sorta di Masterchef dei gelatieri che andrà in onda su discovery nel 2020, ha prescelto Enzo e Mauro come rappresentanti della Puglia in questa nuova avventura.

