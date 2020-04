“14,15,17”: ancora slittata la diretta di Conte “Discussione accesa”

Ore 14, ore 15, ore 17: ancora slittata la diretta su facebook del premier Conte. “La conferenza stampa del premier, prevista per il primo pomeriggio continua a slittare. Sul tavolo il nuovo Dpcm ma anche l’accordo raggiunto ieri sera dall’Eurogruppo. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso una discussione piuttosto accesa sul Mes” (fonte: agenzia Adkronos)

EUROGRUPPO, FITTO (FDI): ALLA PRIMA TEMPESTA GOVERNO ATTIVERÀ MES. Dichiarazione del co-presidente del gruppo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto. “L’Italia è stata sconfitta su tutta la linea. L’eliminazione delle condizionalità del MES soltanto per le spese sanitarie e soltanto per i pochi mesi dell’emergenza segna la disfatta di chi aveva promesso che sarebbe uscito dall’Eurogruppo portando a casa un MES incondizionata e ampio – per l’economia e non solo per la sanità – e persino gli Eurobond, poi diluiti in Recovery Bond. Questi ultimi sono appena accennati e non c’è ovviamente alcuna certezza che saranno finanziati con debito comune, anzi. Intanto Conte, Gualtieri e i grillini ci rassicurano sul fatto che l’Italia non chiederà di accedere al MES. Non si capisce per quale motivo prevederlo se non si vuole usarlo. Prima ci svendono e poi ci prendono in giro: la verità è che alla prima tempesta richiederanno di usarlo e consegneranno l’Italia mani e piedi a Bruxelles e Berlino”.