Arena “Cominciamo da questa pandemia a costruire il futuro”

La piattaformache supporta i genitori separati è stata subissata di domande in questi ultimi giorni. Sono 5mila le persone collegate in tutta Italia, si avvale della consulenza di avvocati e psicologi, è stata fondata dall’avvocato esperto in diritto di famiglia,. Tante sono state le richieste di chiarimenti, in particolare sulla modalità di visita per i genitori non collocatari in questo periodo – e su come, in buona sostanza, continuare a vedere i figli se questi vivono prevalentemente con uno dei due – che sul sito sono stati approntati materiali sull’argomento specifico quali video e podcast.

“La norma- spiega l’avvocato Arena- non vieta di vedere i figli. Non c’è preclusione, con le dovute precauzioni, si tratta di capire le modalità. Come si fa? Li saluto dal balcone, mi prendo il bambino e lo porto via? Alcune volte si litiga per raggiungere questi accordi mentre questo è un periodo in cui c’è bisogno di serenità, soprattutto per i minori. Si possono segnare le ore di assenza di visite e recuperale in estate, noi di slidinglife abbiamo creato una app ‘Parenting’ in cui le ore di incontri con i figli lasciano traccia e quindi nessuno può fare il furbo”. Sulla questione di legge Arena chiarisce ulteriormente: “E’ una necessità quella di visita per l’altro genitore, non è scritto che è vietato quindi è possibile”.

Questi sono giorni in cui le visite sono state tendenzialmente annullate non solo nelle case per anziani ma anche nelle comunità dei minori, come gli incontri presso le proprie famiglie di origine, a discrezione del giudice o dell’assistente sociale. I ragazzi sono impegnati nella didattica a distanza, non escono per andare a scuola, non possono avere nel pomeriggio il supporto esterno di alcuni insegnanti per attività varie o per i compiti. Alcuni istituti di Foggia come S. Giuseppe si sono dati un “autoisolamento”, le 13 suore per 31 ragazzi lavorano con meno pause: “Loro sono sereni – dice la superiora suor Emanuela – oggi ci sono le videochiamate, per alcuni l’apporto della famiglia, visto che sono stati affidati a noi, non cambia granché la situazione”.

Anche l’avvocato Arena sottolinea l’uso importante della tecnologia in questo momento per superare le distanze e per evitare nuovi focolai. “Dobbiamo sviluppare gli anticorpi da pandemia, mi auguro che quanto oggi il legislatore fissa in emergenza abbia poi un piano, una visione, che in questa tragedia della vita possiamo cogliere un segnale per il cambiamento”. Fa alcuni esempi. “Ma la fila così ordinata di tante persone c’era bisogno di avere tanti morti, cui spesso non abbiamo potuto dare nemmeno l’ultimo saluto, per vederla? Cominciamo a lavorare per il futuro, diamoci una legislazione che scatta automaticamente con la pandemia sapendo che dobbiamo schiacciare solo un pulsante”.

Per il tribunale è un fermo propugnatore delle “video-udienze, a distanza con il computer, è assurdo che tanta gente continui ad andare in tribunale solo per sentirsi rinviare l’udienza, quella in video è quella del futuro”. Per l’educazione, soprattutto degli alunni più fragili con difficoltà di partenza, prevede “ci possano essere dei percorsi ad hoc, si tratta di casi limite. Ma se abbiamo fatto vedere agli alunni che stiamo con la schiena dritta nonostante le difficoltà, questo vale più di qualunque altra lezione, andranno avanti quelli che sono stati più agili nel cambiamento, parlo di alunni, di figli, di noi”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 10 aprile 2020