“Auguri Pasquali della Commissione straordinaria di Manfredonia”

. A quanti sono stati segnati più duramente da questa epidemia, arrivi anche il sostegno di questa Commissione Straordinaria e l’impegno a non lasciarli indietro. L’auspicio è che lo spirito della Pasqua rafforzi, in questo drammatico momento, il senso di appartenenza di tutti i Cittadini manfredoniani a questa Comunità. Quel senso di appartenenza che ha impegnato tutti in uno sforzo comune: contrastare il diffondersi dell’epidemia. Questa insolita Quaresima ci ha visti coinvolti nel difficile cambiamento delle nostre abitudini quotidiane nella speranza di contribuire a fermare l’epidemia. È questa determinazione che deve continuare a ispirare i comportamenti di ciascuno di noi anche durante le prossime festività pasquali. Questa non sarà una Pasqua gioiosa come quelle a cui siamo abituati: non ci saranno condivisione e serenità, ma continueranno le limitazioni agli spostamenti e i divieti di assembramento.

Sacrifici indispensabili per poter lasciare definitivamente alle spalle questa drammatica epidemia. Le ultime informazioni che ci arrivano dalla comunità scientifica e medica ci infondono speranza e fiducia. Dai dati regionali si deduce che le misure per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio stanno raggiungendo il loro scopo. Si hanno fluttuazioni quotidiane, in più e in meno, ma la situazione continua ad essere costantemente monitorata dalle Autorità sanitarie. Ciò nonostante, sentiamo il dovere di ribadire di non dimenticare la rigorosa osservanza delle precauzioni e delle regole maestre. Altrimenti ricominceremmo da capo. Dobbiamo sentirci mobilitati, responsabili.

Se pensiamo di poter abbassare la guardia, tutti gli sforzi ed i sacrifici sin qui fatti, sarebbero vanificati. Per questo, l’invito che questa Commissione Straordinaria rivolge ai cittadini di Manfredonia è di continuare a rispettare le misure di contenimento con lo stesso senso di responsabilità mostrato sinora. La soluzione a questa grave crisi epidemiologica può arrivare solo se lottiamo uniti, ciascuno per la propria parte, attraverso l’impegno individuale, la fiducia ed il sostegno reciproco. La situazione non ci riserverà brutte sorprese se ognuno di noi continuerà a seguire le disposizioni che ci impongono pesanti sacrifici. Certo, non sarà facile trascorrere la Pasqua lontani dai nostri affetti. Arrivi, pertanto, da parte della Commissione, insieme all’augurio pasquale, l’auspicio di poterci tutti riabbracciare e lavorare, più uniti di prima, per il benessere di questa Comunità.

Manfredonia, 10 aprile 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO)