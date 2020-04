Coronavirus. Consiglio di Stato sollecita Protezione Civile “Date i dati sui deceduti in casa”

. Questo il contenuto di una sentenza emessa ieri Presidente Frattini della Terza Sezione del CdS in cui, pur confermando l’inammissibilità per motivi formali della procedura attivata dal Codacons, si legge: “Considerato inoltre che i dati aggiuntivi richiesti sarebbero sicuramente utili ai fini di un quadro conoscitivo per i cittadini ancora più dettagliato;La Protezione Civile peraltro, non può che auspicare fortemente questo Giudice, avrà certamente modo di considerare, con ogni mezzo possibile compatibile con modalità e tempi dell’emergenza, anche tali auspicati elementi conoscitivi, al fine di valutarli per ciò che è il reale, primario interesse generale odierno: il contrasto e la riduzione del contagio e l’adozione delle terapie necessarie.” L’associazione dei consumatori infatti, a seguito di rifiuto della Protezione civile di fornire il numero dei cittadini positivi al Covid-19 deceduti al di fuori delle strutture sanitarie, aveva presentato ricorso prima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, ritenendo tali dati essenziali ai fini della lotta al coronavirus e per contenere i contagi nel paese. Come sostenuto nel ricorso del Codacons, il fatto che i cittadini non vengano adeguatamente informati circa il numero di malati deceduti in casa proprio per mancanza di ricovero e cure, spinge una moltitudine di soggetti a non rivolgersi alle strutture sanitarie pur in presenza di sintomi e di positività al Covid-19, credendo di poter affrontare da soli la malattia, con enorme rischio di contagiare familiari e altri soggetti, oltre che di un aggravamento dei sintomi con ricorso alle cure ospedaliere quando oramai è troppo tardi.