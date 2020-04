Covid19. Manfredonia, aumentano controlli della Polizia locale

Manfredonia, 10 aprile 2020. Covid-19: aumentati i controlli degli agenti della Polizia locale, nell’ambito delle verifiche per attestare il rispetto delle misure governative e territoriali. Posti di blocco e controlli in varie zone della città.

Nel frattempo, l’annunciata chiusura delle attività commerciali, a Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo, 12 e 13 aprile 2020, ha spinto tanti cittadini a riversarsi in strada, tra spesa e prelievi vari. “V olevo andare a prelevare al bancomat per fare un po’ di spesa ma sono ritornato a casa con un magone allo stomaco”, dice Francesco a StatoQuotidiano. “Centinaia di persone per strada, alla posta, alla pescheria, al fruttivendolo. Siete senza coscienza e soprattutto ignoranti per quanto riguarda la gravità del virus. Grazie StatoQuotidiano per consentirci la segnalazione di queste situazioni”.

Per quanto segnalato, la Polizia locale di Manfredonia – fermo restando la necessità di approvvigionaménti da parte dei cittadini – continuerà ad incrementare i controlli anche in strada.