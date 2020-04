Covid19. Manfredonia resta nella fascia “21 – 50” con altri 5 Comuni

COVID-19: I DATI PER MANFREDONIA , TRA DATI PARZIALI E RACCOLTA DATI DI STATOQUOTIDIANO, AL 06.04.2020. Manfredonia: ultimo aggiornamento fermo al 06.04.2020 , ore 23: da inizio emergenza, da raccolta dati di StatoQuotidiano: sono 30 i casi confermati di positività al Covid-19, compreso i 3 decessi. Dai comunicati 114 sarebbero ora 99 i cittadini residenti a Manfredonia, al 6 aprile 2020, tra quarantena – isolamento – ricovero. Per la Prefettura di Foggia al 6 aprile 2020, sono complessivamente 13 i cittadini ancora positivi al Covid-19 residenti a Manfredonia.

Il bollettino epidemiologico regionale, ore 16.30, 10.04.2020. Covid-19: ecco il bollettino quotidiano del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. oggi venerdi 10 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.724 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 93 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari; 31 nella Provincia Bat; 17 nella Provincia di Brindisi; 20 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto, 1 caso non attribuito ieri è stato registrato oggi.Sono stati registrati oggi 12 decessi: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce. 2 nella provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 27.812 test (su un totale di 4.023.089 residenti in Puglia al 2018). Sono 235 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809 così divisi: 886 nella Provincia di Bari; 243 nella Provincia di Bat; 316 nella Provincia di Brindisi; 721 nella Provincia di Foggia; 403 nella Provincia di Lecce; 208 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori Regione; 8 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.