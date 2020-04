Foggia. Rimborso spettacoli Teatro Giordano: tutte le info

Foggia, 10 aprile 2020. Come è noto, a seguito delle nuove disposizioni del Governo (DPCM 01/04/2020), sono sospesi tutti gli spettacoli in programma nei teatri del circuito Teatro Pubblico Pugliese fino al 13 aprile 2020. Resteranno salvi i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti rispetto al recupero delle repliche rinviate e che sono in fase di riprogrammazione a partire dai prossimi mesi. Chi è in possesso dei ticket per gli spettacoli che avrebbero dovuto andare in scena nel periodo di sospensione – dal giorno 8 marzo al 13 aprile 2020 – può conservare il ticket e utilizzarlo nelle date in cui lo spettacolo verrà riprogrammato. Non appena saranno definite tutte le date, ne sarà data comunicazione per tempo.

Come previsto dal Decreto Cura Italia, chi dovesse avere l’esigenza, potrà chiedere il rimborso dei titoli, biglietti e ratei abbonamenti, ottenendo in cambio l’emissione dei voucher attraverso il servizio VIVAvoucher. La piattaforma sarà attiva dal 10 aprile fino al 16 aprile.

In caso di necessità di richiesta di rimborso, si riportano qui di seguito le istruzioni da seguire per ottenere l’emissione di un Voucher di pari valore dei biglietti e abbonamenti in tuo possesso, secondo i termini fissati dal “Decreto Cura Italia”.

Come richiedere i voucher

Come prima cosa dovrai accedere con log-in alla piattaforma VIVAvoucher, on line dal 10 aprile 2020 e fino al 16 aprile 2020 collegandoti al link presto disponibile.

L’accesso al portale avverrà utilizzando le stesse credenziali di accesso al portale Vivaticket. Pertanto se non sei un utente già registrato dovrai dapprima procedere con la registrazione al portale Vivaticket e poi potrai accedere alla piattaforma per ottenere il voucher. Effettuato il login alla piattaforma VIVAvoucher: avrai accesso ad una pagina di ricerca dove potrai trovare i titoli per i quali chiedere il voucher, attraverso l’inserimento di alcune informazioni univoche che potranno essere ad esempio:

Codice Transazione

Sigillo fiscale biglietto

Upload della scansione del proprio titolo (anche attraverso la foto del proprio smartphone).

Inseriti tutti i dati dovrai confermare la richiesta di rimborso.

iii. Al termine riceverai una mail di conferma in cui ti sarà comunicato che la procedura è andata a buon fine e che riceverai, entro i termini di legge, un voucher spendibile nel circuito Vivaticket (acquisti online, punti vendita autorizzati e botteghini) per tutti gli eventi organizzati dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e la Cultura.

UTILIZZO VOUCHER PER I FUTURI ACQUISTI