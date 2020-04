Il Getsèmani, ovvero la vertigine della libertà

? Che tipo di esperienza fu? Questo luogo sembra essere il punto di convergenza dell’abbandono e del silenzio, quello estremo. Esso rappresenta un momento cruciale della storia della salvezza dove si realizza il pieno dispiegamento del senso ultimo dell’uomo e della creazione. Con il suo genio poetico, a tal proposito, Charles Péguy ci parla del passaggio dal Pater noster insegnato ai suoi discepoli al Pater mi, fiat voluntas tua; c’è il fiat voluntas che compie il fiat lux della Genesi al principio del mondo.

Nella cornice di quelle architetture secolari della natura, l’evangelista sottolinea perfettamente questo momento con l’indolenza degli apostoli chiamati a vigilare. C’è un Gesù che trema, un Gesù debole, vulnerabile e fragile. C’è un Gesù nel pieno dell’angoscia quando dice che la sua anima “è triste fino alla morte” (Mt 26,38) e che trova come risposta il sonno dei discepoli, l’ennesima delusione dopo il bacio di Giuda.

Allora prega, prega intensamente, a tal punto che “il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra” (Lc 22, 43-44). Il corpo è unito in questo peso insopportabile dello spirito: sembra stia per cedere da un momento all’altro, ma alla fine la volontà è più tenace. È dinanzi a se stesso, avvolto nell’oscurità, senza appigli, deve partorire quell’accettazione capace di redimere la storia. Qui c’è il Gesù nella sua nudità umana che deve affrontare il peso del tradimento, dell’abbandono, della caduta, del silenzio della risposta. È quella notte che prima o poi attraversa ogni uomo.

Nel Getsèmani si consuma il dramma della volontà e si realizza la vertigine estrema della libertà umana: Gesù non accetta semplicemente il suo destino, ma lo desidera fino in fondo, lo prende in carico. In quel momento nelle mani di Gesù si compie la storia dell’uomo.

A cura di Giovanni Capurso

Biografia: Giovanni Capurso è docente di Filosofia e Storia e scrittore. Ha pubblicato i romanzi di formazione Nessun giorno è l’ultimo (Curcio Editore, 2015), La vita dei pesci (Manni Editori, 2017) e Il sentiero dei figli orfani (Alter Ego Edizioni, 2019). È in uscita con Elledici L’angelo della speranza. Colloqui con Anselm Grün. Scrive regolarmente per numerosi periodici e blog.