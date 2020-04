Manfredonia, cittadino “Troppa gente in giro, Commissione bisogna intervenire”

Covid-19. “Lettera di un cittadino: possibile che in tanti rioni cittadini ci siano centinaia di persone accalcate? Sig.perché non interviene con le forze dell’ordine per presidiare a piedi le strade? Monticchio, Via della Croce, via di Vittorio e strade limitrofe sono un attentato alla salute pubblica. La prego intervenga. Forze dell’ordine a piedi per controllare gli incoscienti“.

I controlli della Polizia locale. Manfredonia, 10 aprile 2020. Covid-19: aumentati i controlli degli agenti della Polizia locale, nell’ambito delle verifiche per attestare il rispetto delle misure governative e territoriali. Posti di blocco e controlli in varie zone della città. Nel frattempo, l’annunciata chiusura delle attività commerciali, a Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo, 12 e 13 aprile 2020, ha spinto tanti cittadini a riversarsi in strada, tra spesa e prelievi vari. Per quanto segnalato, la Polizia locale di Manfredonia – fermo restando la necessità di approvvigionaménti da parte dei cittadini – continuerà ad incrementare i controlli anche in strada.