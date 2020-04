Manfredonia. Commissione straordinaria “Covid-19 ha rimescolato difficoltà del Comune”

. Gli assetti stabilizzati su standard operativi ormai collaudati sono di punto in bianco saltati. Tutto è stato messo in discussione. A tale stato delle cose non si è naturalmente sottratto l’attività dei comuni che hanno dovuto adeguare e frettolosamente le rispettive modalità amministrative. Per il comune di Manfredonia le difficoltà sono doppie: a quelle rivenienti dallo scioglimento d’imperio per infiltrazioni mafiose, che ha richiesto l’insediamento di una Commissione straordinaria con il compito di rimettere in sesto una situazione economica-finanziaria precipitata in un abisso di debiti, si sono aggiunte quelle ben note prodotte dalla terrificante pandemia che ha bloccato ogni cosa.

“CI SIAMO trovati inseriti in una situazione di difficoltà economica-finanziaria difficile, complicata, complessa che abbiamo ereditato alla quale si è aggiunta una emergenza sanitaria non prevista e non prevedibile che ha ulteriormente scombinato il lavoro di riconnettere le fila di un contesto fuori dall’ordinario” registra Alfonso Soloperto, uno dei tre commissari straordinari reggenti il comune di Manfredonia. “Gli uffici comunali – rivela – sono deserti: per i noti decreti del presidente Conte tutto il personale della pubblica amministrazione lavora da casa in smart working. Che è un aspetto positivo ma che ha comportato una rivoluzione nelle varie attività lavorative. Abbiamo dovuto riorganizzare tutto in due giorni in un contesto di informatizzazione in ritardo”.

ASPETTI formali di non certo poco conto che si riverberano su quelli sostanziali, sui conti comunali. “Il comune – rileva Soloperto – ha un Piano di riequilibro finanziario pluriennale che attesta una situazione contabile difficile che determina una rigidità amministrativa. E’ pertanto complicato dare, entro i limiti del Piano di riequilibrio, una impostazione nuova in modo che il comune possa camminare sulle proprie gambe. L’irruzione del coronavirus ha peggiorato le cose. Gli addetti all’ufficio tributi sono costretti a lavorare da casa”.

SONO saltate tutte le previsioni già contabilizzate nel bilancio di previsione 2020. “Il documento contabile va completamente riformato” afferma il commissario straordinario prefetto Vittorio Piscitelli. “I dati forniti dai dirigenti comunali non sono più validi, non corrispondono più alla realtà come modificata dal Covid-19. Sono state annullate tutte quelle attività dalle quali l’ente attinge le risorse finanziarie: la tassa di soggiorno, dal codice della strada, dalle attività commerciali, dai tributi, per fare degli esempi”.

IL RIORDINO del comune di Manfredonia si presenta alquanto problematico. Gli handicap che ne rendono ostico il percorso sono molteplici e di non semplice superamento. “Siamo impegnati – annota il prefetto Piscitelli – in un delicato e complesso lavoro di rammendo amministrativo nella speranza che non sopravvengono altre emergenze imprevedibili”.

Michele Apollonio