Manfredonia, incendiato portone in via Gian Tommaso Giordani: “E’ atto vandalico”

, 10 aprile 2020. Incendiato un portone di un’abitazione in via Gian Tommaso Giordani. Destinatario del gesto un uomo del centro sipontino. Indagini in corso dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Intervenuta anche una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.