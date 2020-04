Meetup 5 Stelle Manfredonia “Prestito 50% a fondo perduto e 50% a tasso agevolato contro la crisi”

, 11 aprile 2020. “In questi giorni siamo stati contattati da alcuni cittadini e da esponenti di categorie produttive preoccupati della situazione economica attuale e futura. Chiediamo alla Regione Puglia e quindi alla giunta, di far propria questa richiesta per il supporto economico di famiglie e imprese. Al di là degli interventi dell’Unione Europea e del Governo centrale, si devono mettere in campo misure a sostegno delle PMI a partire dai settori dell’agricoltura (sbloccando finalmente i PSR), della pesca, anche generando opportunità per i giovani, anticipando i bandi del POR, riducendo la burocrazia e spendendo rapidamente tali risorse. Siamo coscienti che stiamo vivendo un momento delicato sia dal punto di vista sanitario, che economico ed anche se i dati sanitari cominciano ad essere parzialmente ottimistici, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare imperterriti nell’attuare le prescrizioni emanate.

Tuttavia dobbiamo contestualmente rilevare che le analisi previsionali riguardanti l’impatto della crisi sanitaria del virus sul PIL italiano, evidenziano con chiarezza una contrazione media del -8%, che secondo le stime della Codacons corrisponderà ad “una riduzione complessiva dei consumi a fine anno per 68,9 miliardi di euro, con una minore spesa pari a -2.644 euro a famiglia”, e ovviamente minori entrate per le imprese. Gli effetti per il Sud Italia potrebbero risultare drastici considerata la sua già notevole fragilità economica. Dobbiamo, quindi, pensare da subito alla situazione economica finanziaria che avremo a fine emergenza, quando si riprenderà gradualmente l’attività lavorativa. Il Governo ha già stanziato 400 milioni, nel Fondo di Solidarietà dei Comuni per far fronte all’emergenza sociale. Ha anche potenziato, con garanzia statale fino al 100%, il “Fondo di Garanzia”, per le PMI, con circa 7 miliardi prevedendo un netto snellimento burocratico. Inoltre con il Decreto di liquidità sono stati liberati 400 miliardi che si sommano ai 350 miliardi del decreto “Cura Italia” per un totale di 750 miliardi.

E’ opportuno che anche la Regione Puglia, non faccia mancare il proprio supporto per superare questa inevitabile crisi ed invitiamo tutti i partiti politici e i rappresentanti Istituzionali a farsi promotori ed associarsi a questa nostra richiesta al Presidente e alla a Giunta regionale, per mettere in atto misure concrete. Azioni come la sospensione dell’IRAP o il recupero di altre risorse economiche limitando gli impegni di spesa non strettamente necessari in questa fase, potrebbero destinare risorse per aziende e commercianti. Si potrebbe, ad esempio, alimentare un fondo per concedere un prestito per il 50% a fondo perduto e per il 50% a tasso agevolato da restituire in 10 anni a partire da fine 2021. Soluzioni di questo tipo porterebbero un’ulteriore, marginale, iniezione di liquidità nel tessuto produttivo pugliese che gioverebbe alla ripresa delle attività produttive. Sostenere aziende e famiglie porterebbe anche a scongiurare l’ipotesi che all’emergenza di carattere economico si aggiunga quella sociale. Ribadiamo per questo che la Regione debba intervenire con risorse proprie che integrino quelle già esistenti.

Un ulteriore spunto viene in queste ore dalle dichiarazioni del Ministro Sergio Costa il quale sostiene che pur non rinunciando alle tutele ambientali bisogna “assolutamente sburocratizzare e semplificare” e “accelerare la riconversione green del Paese”. In un momento di rinascita come quello che ci auspichiamo, abbiamo la grande opportunità di ridisegnare e sostenere la conversione green delle nostre aziende.

In ultimo, come soggetto politico, non pretendiamo di avere la ricetta unica per la risoluzione dei problemi, ma ci dichiariamo fin da ora disposti ad agire per il raggiungimento dell’obiettivo comune, la ripresa e la rinascita economica e sociale della nostra regione, profondamente convinti che SOLO “uniti ce la possiamo fare”.

10/04/2020 – Meetup 5 Stelle Manfredonia