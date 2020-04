Monte Sant’Angelo, d’Arienzo: “Abbiamo il primo decesso per Covid”

🔴🔴 NUOVO VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO d’ARIENZO: “ABBIAMO IL PRIMO DECESSO DA COVID”“Purtroppo devo comunicarvi una notizia che avrei preferito non darvi mai: abbiamo il primo decesso per Covid. Si tratta di una signora anziana con un quadro clinico già complicato. L’ASL da subito ha attivato tutti i protocolli previsti ponendo in isolamento fiduciario i famigliari che sono entrati a contatto con la persona anziana, sono stati sottoposti a tampone e i risultati sono negativi” – dichiara il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo.“Restiamo nella zona lilla, cioè da 11 a 20 positivi” – aggiunge il Primo cittadino, che prosegue con il presentare l’ordinanza di chiusura delle attività commerciali per Pasqua e Pasquetta (info http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2189&cat=avvisi) e i servizi attivi (info http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2187&cat=avvisi). Infine, una buona notizia: sul conto corrente dedicato all’emergenza – “abbiamo 26 donazioni per un totale di € 5.320,00”.www.montesantangelo.itUnisciti al gruppo Telegram per restare sempre aggiornato https://t.me/MonteSantAngeloCOMUNICA

Pubblicato da Comune di Monte Sant'Angelo su Giovedì 9 aprile 2020