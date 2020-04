“Negativo tampone su neonato di Apricena trasferito a Bari”

“II neonato di 2 mesi di Apricena non ha il coronavirus, né lui né altri familiari. Il tampone effettuato ha dato esito negativo. Almeno una bella notizia!”. Lo scrive il sindaco di Apricena,. Come anticipato stamani, il bambino di due mesi, con sospetto Covid, era stato trasferito stamani da Foggia a Bari. Il trasferimento è stato effettuato con elisoccorso. Il bimbo è stato ricoverato in rianimazione.