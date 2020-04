Pantera a Vico, “un allevatore ha trovato un vitello predato”

La vicenda della cosiddetta “” sembra non avere mai fine. L’ultimo avvistamento , in ordine di tempo, ha riguardato più di un mese fa il territorio die più precisamente laavrebbe visto l’animale allontanarsi mentre si avvicinava con la sua auto. Con il suo cellulare, l’uomo ha filmato tutto e il video è diventato subito virale. Di recente. Alcuni cittadini l’avrebbero osservata in una zona boschiva alla periferia della città. In una foto si intravede nella fitta vegetazione un animale con una grossa coda e dalle grandi dimensioni. Sarebbe stato visto

Sul posto sono arrivati i carabinieri della forestale e gli agenti della polizia locale di Vico del Gargano. Sui social era circolata anche la notizia, poi smentita, di una presunta cattura del grosso felino. “L’avvistamento o presunto tale è di lunedì mattina, sembra che l’autore della foto sia un forestale in pensione”, spiega ai microfoni di Stato la titolare di una azienda agricola sita nella cittadina garganica.

“Già domenica mio marito notava una strana deiezione tra gli olivi nella nostra azienda, ad un paio di km dalla zona di avvistamento. Ho avvertito la Forestale Carabinieri ma nessuno ha ritenuto utile un sopralluogo. Un allevatore di Vico, sempre a poca distanza dal luogo dell’avvistamento, ha trovato un vitello predato”. Quest’ultimo non aveva ritenuto di dover informare le autorità, pensando all’attacco di un lupo. “Fino a martedì, giorno in cui abbiamo fatto la foto, anche l’odore era persistente e di un animale non presente nel nostro habitat”. Il terreno del luogo è argilloso ed inerbito, quindi non sono rimaste impronte.

La zona sembra l’ideale per il felino: “La mia azienda si trova all’inizio della Foresta Umbra, con un bosco di castagni e olivi nel mezzo circostante vegetazione fitta e incolta. Ad 1 km c’è una sorgente di acqua. L’habitat sembra ideale per la caccia a cinghiali, capriolo ed altri animali della zona. Nelle vicinanze c’è un allevatore di bovini. Da noi è passata anche la Forestale e ha concluso il colloquio non ritenendo utile fare il sopralluogo”.

Il “ritorno della pantera” tuttavia è stata accolto da molti cittadini del posto con incredulità e ironia: “Sono sicuro che ora tutti rispetteranno la quarantena”, ha scritto sui social un cittadino di Vico del Gargano.

A cura di Agostino Del Vecchio, 10 aprile 2020