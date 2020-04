Pellico – Aulisa “Coronavirus: ‘occultamento’ numeri a Manfredonia è grave. Dobbiamo sapere”

ritiene opportuno porre l’attenzione sulla GRAVE mancanza di informazione circa i dati reali dei contagi a Manfredonia.E’ sicuramente palese la situazione di “occultamento” dei numeri, visto l’altalenante quantità di essi da un giorno all’altro. E, allora, l’associazione si chiede: “Non vi sono più contagi a Manfredonia? Sono aumentati? Sono diminuiti? Sono stabili? Possiamo tornare alla normalità?”. Vi è una confusione totale che, di sicuro, non agevola i cittadini manfredoniani. Una cattiva informazione o, addirittura, una mancata informazione non contribuisce a rassicurare la gente. I cittadini hanno il DIRITTO di sapere quanti sono i contagiati, quanti coloro sottoposti alla quarantena obbligatoria, quanti quelli in isolamento e quanti, purtroppo, quelli deceduti.Di certo, le notizie informali che si hanno indicano dei condomini interi in quarantena. E, allora, non sarebbe più opportuno far sapere i numeri concreti in modo da contrastare le notizie per vie traverse?!

Il problema di fondo, causato dal non sapere, è che in questo modo la gente crede di poter tranquillizzarsi e tornare a riprendere le attività quotidiane senza adottare tutte quelle misure di sicurezza previste in occasione di questa pandemia. La prova lampante di quanto precedentemente affermato è la “normalità” da tre giorni circa a questa parte. Via vai di macchine, gente ammassata (senza alcun rispetto delle distanze) per fare la spesa, ritorno dei venditori ambulanti e così via. I controlli dove sono? Ci sono stati soltanto all’inizio e ora? Quindi, davvero è terminato tutto a Manfredonia? Inoltre, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato chiede alle Istituzioni se questo è il risultato a cui ambivano?! E’ questo il vostro senso di sicurezza? Si crede e si spera di no! Il cittadino ha il diritto di essere tutelato. A questo punto, l’associazione chiede alla Commissione straordinaria, a cui è già stato assegnato un compito di non facile portata, di TUTELARE E DARE INFORMAZIONI ESATTE E VERITIERE relative a questo periodo così drammatico dal quali tutti vorrebbero uscirne indenni.

La coordinatrice Territoriale Avv. Eleonora Pellico – Il Referente Tribunale per i diritti del malato Avv. Pasquale P. Aulisa